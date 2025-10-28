Una prova di riaccensione della rete elettrica è stata condotta per vedere dal vivo le procedure da adottare il caso di crollo del sistema elettrico. L'operazione effettuata una mattina di domenica ha interessato i comuni di Pisa, Buti, Calci, Cascina, San Giuliano Terme e Vicopisano.

Prove di resilienza ai blackout in Toscana. Terna e E-Distribuzione hanno effettuate una prova di riaccensione su alcuni comuni delle province di Pisa, Pistoia e Lucca con la quale si punta a monitorare e testare l’efficienza e la sicurezza del sistema elettrico.



Come si è svolta

Le operazioni, che hanno avuto luogo in un frangente ridotto di tempo (da pochi secondi o minuti fino al massimo di una mezzora) all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le 11, hanno simulato una procedura di ripartenza della rete elettrica e hanno previsto un'interruzione temporanea del servizio elettrico in alcune aree delle province di Pisa, Pistoia e Lucca. Nel dettaglio - leggiamo su PisaToday - sono state coinvolte zone circoscritte dei territori comunali di Pistoia, Buggiano, Marliano, Massa e Cozzile, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Serravalle Pistoiese, San Marcello Pistoiese, Uzzano, Capannori, Pisa, Buti, Calci, Cascina, San Giuliano Terme, Vicopisano.

Questa attività, pianificata e controllata da Terna ed E-Distribuzione, costituisce "uno strumento fondamentale per testare l'efficacia delle procedure di emergenza del sistema elettrico nazionale e territoriale, con l'obiettivo di assicurare il più alto livello di efficienza, prestazioni e rapidità nella ripresa del servizio nel caso si verificasse un disservizio elettrico diffuso. La prova si inserisce nel più ampio contesto del Piano di Rialimentazione e Riaccensione del Sistema Elettrico Nazionale", spiegano le aziende.