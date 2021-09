La nuova indagine di SOStariffe.it e Segugio.it ha analizzato il mercato delle offerte luce italiano, evidenziando la possibilità di poter ottenere risparmi fino a 125 euro

Da ottobre sono previsti aumenti significativi per le bollette di luce e gas che potrebbero tradursi, per molte famiglie, in un incremento - anche di centinaia di euro - della spesa annuale per le forniture di luce e gas. I nuovi possibili aumenti riaccendono così l’attenzione sull’importanza della scelta delle tariffe luce e gas per le proprie forniture e sul confronto tra le tariffe del servizio di Maggior Tutela e le tariffe del Mercato Libero.

Secondo l’Osservatorio di SOStariffe.it e Segugio.it che si concentra sul confronto tra il servizio di Maggior Tutela di ARERA e le tariffe del Mercato Libero, per i consumatori c’è però la possibilità di risparmiare fino a 125 euro all’anno sulle bollette dell’energia elettrica, dato che il 40% delle offerte luce del Mercato Libero risulta più conveniente del servizio di Maggior Tutela. L’indagine conferma, inoltre, che chi ha scelto una tariffa a prezzo bloccato a gennaio 2021 potrebbe risparmiare fino a 435 euro annui, nel caso gli aumenti previsti a ottobre fossero confermati.



Lo studio

La nuova indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it e Segugio.it ha preso in considerazione tre diversi profili di consumo, in modo da poter valutare il risparmio garantito dalle offerte del Mercato Libero rispetto al servizio di Maggior Tutela in modo ancora più preciso e per diverse tipologie di cliente. I profili di consumo presi in considerazione sono Single (consumo annuo di 1400 kWh), Coppia (consumo annuo di 2400 kWh) e Famiglia (consumo annuo di 3400 kWh).

Per ogni profilo di consumo sono state analizzate 200 tariffe presenti sul Mercato Libero. L’indagine ha considerato anche le offerte PLACET, soluzioni tariffarie a disposizione dei clienti finali che presentano condizioni economiche (in particolare il prezzo dell’energia) decise dal venditore e rinnovate ogni 12 mesi. Tali offerte presentano una struttura di prezzo e condizioni contrattuali stabilite da ARERA e inderogabili.



Single

Per il profilo di consumo del Single, lo studio dell’Osservatorio ha rivelato che il 40% delle offerte a prezzo fisso e il 28% delle offerte a prezzo variabile del Mercato Libero garantiscono un risparmio rispetto alle tariffe di Maggior Tutela. Tale percentuale scende al 18% ed al 6% scegliendo le offerte PLACET, rispettivamente a prezzo fisso e variabile.

Il risparmio maggiore, per il Single, arriva dall’attivazione di un’offerta a prezzo fisso del Mercato Libero. Rispetto al servizio di Maggior Tutela, infatti, questo profilo di consumo può arrivare a risparmiare 71 euro all’anno. Considerando un’offerta a prezzo variabile il risparmio diminuisce fino a 48 euro. Con le offerte PLACET, invece, si risparmia al massimo poco più di 22 euro all’anno.



Coppia

Per la Coppia, invece, l’indagine ha individuato che il 38% delle offerte a prezzo fisso e il 28% delle offerte a prezzo variabile del Mercato Libero garantiscono un risparmio rispetto al mercato tutelato. Per le offerte PLACET, invece, le percentuali sono del 20% e del 2%, rispettivamente per offerte a prezzo fisso o variabile. Il risparmio massimo per la Coppia è legato all’attivazione di un’offerta a prezzo variabile. In questo caso, rispetto al mercato tutelato, è possibile risparmiare fino a quasi 82 euro all’anno. Per le offerte a prezzo fisso, invece, il risparmio massimo arriva a poco più di 70 euro. Meno convenienti le migliori offerte PLACET, che permettono di risparmiare 29 euro (prezzo fisso) o appena 10 euro (prezzo variabile) all’anno nel migliore dei casi.



Famiglie: tra il 28 e il 40% in meno

Il terzo profilo di consumo analizzato dall’indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it e Segugio.it, la Famiglia, è quello che può ottenere il risparmio maggiore. In questo caso, il 40% delle offerte a prezzo fisso e il 28% delle offerte a prezzo variabile del Mercato Libero garantiscono condizioni economiche più vantaggiose rispetto al mercato tutelato. Per le offerte PLACET, solo le soluzioni a prezzo fisso garantiscono un risparmio (del 24%). Per massimizzare il risparmio, il profilo della Famiglia deve puntare sulle offerte a prezzo variabile del Mercato Libero. Queste soluzioni garantiscono una riduzione di 125 euro all’anno della spesa per l’energia elettrica rispetto al mercato tutelato. Con le soluzioni a prezzo fisso, invece, il risparmio è di poco inferiore ai 70 euro. Per le offerte PLACET a prezzo fisso si può risparmiare al massimo 35 euro.



Il prezzo bloccato per evitare gli aumenti: la simulazione

La principale opzione per evitare il rincaro del prezzo dell’energia è rappresentata dalla possibilità di puntare su offerte a prezzo bloccato. Molte soluzioni tariffarie del Mercato Libero, infatti, si caratterizzano per un prezzo della materia prima fisso e bloccato per un lungo periodo di tempo (almeno 12 mesi).

Se il preannunciato aumento del +40% sul prezzo dell’energia elettrica dovesse diventare effettivo, chi ha attivato una tariffa a prezzo bloccato potrà beneficiare di un enorme risparmio. La conferma arriva dalla seconda parte dell’indagine dell’Osservatorio. Un utente che a gennaio 2021 ha attivato una tariffa a prezzo bloccato per 12 mesi, evitando il rincaro in arrivo da ottobre, vedrà incrementare notevolmente il suo risparmio rispetto alla Maggior Tutela.

In questo scenario, nell’intero 2021, un Single registrerà un risparmio di 254 euro riducendo del 53% la spesa rispetto a quanto avrebbe pagato restando nel mercato tutelato. Una Coppia, invece, risparmierà 331 euro, con una riduzione della spesa del 47%, ed una Famiglia risparmierà 435 euro, con un risparmio del 46%.



Come scegliere le migliori offerte del Mercato Libero

Per massimizzare il vantaggio legato al passaggio al Mercato Libero è necessario scegliere, con la massima precisione, l’offerta più conveniente tra le tante soluzioni disponibili. Solo una percentuale delle offerte disponibili sul mercato garantisce un risparmio rispetto al mercato tutelato. La scelta dell’offerta più conveniente può avvenire direttamente online, grazie al confronto online delle offerte. Collegandosi al comparatore di SOStariffe.it per le offerte luce https://www.sostariffe.it/energia-elettrica/ consultabile anche sullo smartphone grazie all’applicazione SOStariffe.it per dispositivi mobili https://www.sostariffe.it/app/ sarà facile individuare l’offerta più vantaggiosa.

Basta inserire una stima del proprio consumo annuo (il dato è disponibile in bolletta e può essere calcolato con il tool integrato nel comparatore) per accedere subito alle migliori offerte in base al proprio profilo di consumo. In qualsiasi momento, inoltre, è possibile richiedere il servizio gratuito e senza impegno “Analisi della bolletta” accessibile direttamente dal comparatore. Con tale servizio è possibile inviare una bolletta a SOStariffe.it che, in modo imparziale, individuerà per l’utente l’offerta migliore da attivare.