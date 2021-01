Filippo Bubbico Presidente e AD di Acquirente Unico; Andrea Péruzy Presidente e AD di GME; Alberto Geri Presidente e Maurizio Delfanti AD di RSE

Il Consiglio di Amministrazione del Gestore dei Servizi Energetici si è riunito e, in qualità di Azionista Unico, ha deliberato in merito alle nomine degli Amministratori delle tre società controllate Acquirente Unico, Gestore dei Mercati Energetici e Ricerca sul Sistema Energetico. Per il GME, l’Azionista Unico ha indicato Andrea Péruzy, quale Presidente, e Antonella Massari e Luca Barberis, Dirigenti del GSE, Consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione della società attribuirà, su indicazione dell’Azionista, la carica di Amministratore Delegato al Presidente Péruzy. Il Consiglio di Amministrazione del GSE ha ringraziato il Professor Pietro Putti, Amministratore uscente del GME, per il prezioso lavoro svolto.

Per AU, l’Azionista Unico ha indicato Filippo Bubbico come Presidente, confermando l’incarico di Consiglieri a Liliana Fracassi e Vinicio Mosè Vigilante, Dirigenti del GSE. Il Consiglio di Amministrazione della società attribuirà, su indicazione dell’Azionista, la carica di Amministratore Delegato al Presidente Bubbico.

Per RSE, l’Azionista Unico ha indicato Alberto Geri come Presidente, nominando Rosaria Tappi, Dirigente del GSE e Maurizio Delfanti quali Consiglieri di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione della società attribuirà, su indicazione dell’Azionista, la carica di Amministratore Delegato a Maurizio Delfanti. I Consigli di Amministrazione delle tre società rimarranno in carica fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio d’esercizio 2022.