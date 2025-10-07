Presentati i risultati operativi della centrale da 100 MW che sostiene il 60% della domanda; inaugurata l’espansione del vicino liceo, con sei nuove aule completamente attrezzate.

Nel Togo, paese dell’Africa Occidentale affacciato sul Golfo di Guinea, è stata realizzata 15 anni fa una centrale elettrica da 100 MW, alimentata principalmente a gas naturale o olio combustibile pesante, che alimenta il 60% della domanda di tutto il Paese, rendendolo così più sicuro dal punto dal vista energetico. A realizzarlo è stato ContourGlobal che ha celebrato nei giorni scorsi l’anniversario dell’avvio nel corso del quale è stato ricordato l’impegno dell’azienda nel Paese anche dal punto di vista sociale. I risultati parlano chiaro: da un lato, i risultati operativi e il ruolo strategico della centrale elettrica gestita da oltre 100 ingegneri, tecnici e personale di aiuto; dall’altro, l’impatto sociale, oggi con l’inaugurazione di sei nuove aule completamente attrezzate presso il liceo Adamavo, a soli due chilometri dall’impianto. Questa iniziativa si inserisce nel più ampio impegno dell’azienda per lo sviluppo locale, che ha visto investimenti per oltre 1,3 milioni dollari (780 milioni di franchi africani) in progetti sociali in Togo negli ultimi 15 anni. Tra essi si ricordano: costruzione e ristrutturazione di scuole ad Adamavo e Kagnikopé, sostegno a strutture sanitarie come il Centro di Salute di Kanyikope, miglioramento di strade rurali e mercati, installazione di sistemi solari e pozzi per fornire acqua potabile ed energia rinnovabile.



La centrale

La centrale è gestita da ingegneri e tecnici togolesi – con 64 dipendenti diretti e circa 40 indiretti. Dall’avvio, la centrale ha immesso in rete oltre 5,8 TWh, coprendo circa il 60% della produzione elettrica nazionale negli ultimi cinque anni e rafforzando in modo decisivo la sicurezza energetica. Ogni anno, inoltre, decine di studenti provenienti dal Togo e dalla regione partecipano a tirocini strutturati, acquisendo esperienza pratica in materia di operazioni, sicurezza e tecnologie avanzate, come sistemi ad alta tensione e automazione industriale. Questi programmi sostengono la politica energetica e industriale del Paese, formando la prossima generazione di professionisti del settore.



Sei nuove aule per un liceo

La celebrazione si è concentrata anche sull’impatto sociale con l’inaugurazione di un nuovo progetto educativo ad Adamavo. Il 1° ottobre scorso, ContourGlobal ha consegnato sei nuove aule completamente attrezzate – realizzate con un investimento di 85mila dollari (51 milioni di cfa) – ampliando la capacità della scuola con illuminazione, ventilatori e 230 banchi. Questo investimento fa parte di una collaborazione con le autorità educative locali che dura da 15 anni. Dal 2010, l’azienda ha destinato 260mila dollari (150 milioni di cfa) alle infrastrutture del liceo Adamavo, beneficiando oltre 30mila studenti.



Il commento

Carlo Zorzoli, ceo Europa & Africa di ContourGlobal, ha aggiunto: “ContourGlobal è stato il primo investitore privato internazionale a costruire una centrale elettrica in Togo con il sostegno di finanziamenti multilaterali. L’impianto ha fornito in modo affidabile l’energia richiesta dalla rete togolese negli ultimi 15 anni; rappresenta attualmente circa il 40% della capacità installata del Paese e copre circa il 35% del fabbisogno elettrico annuale. È stato progettato per operare sia a gas naturale sia a combustibili liquidi, garantendo flessibilità negli scenari di approvvigionamento. Dal 2018 oltre il 70% della generazione è avvenuta con gas naturale, riducendo significativamente le emissioni di CO₂.”