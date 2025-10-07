Dall’upgrade un incremento della potenza da 43 MW per l’impianto a ciclo combinato Alpiq realizzato da Ansaldo Energia. Ma anche più flessibilità e la possibilità di utilizzare fino al 25% di idrogeno.

Si è chiuso con successo l’aggiornamento realizzato da Ansaldo Energia presso la centrale a ciclo combinato di Alpiq a San Severo (FG) e che potrà essere parzialmente alimentata anche a idrogeno. È quanto emerge dai primi test operativi. L’intervento che ha avuto una durata in linea con quanto concordato e ha riguardato turbina a gas, turbina a vapore e generatore, ha garantito 43 MW aggiuntivi ma anche maggiore flessibilità operativa. L’impianto potrà inoltre utilizzare fino al 25% di idrogeno, contribuendo agli obiettivi di decarbonizzazione dell’Italia.



L’impianto

Attiva dal 2011, con una potenza di circa 400 MW e capace di fornire energia elettrica a quasi 1 milione di abitazioni, la centrale di San Severo è uno degli impianti a ciclo combinato più moderni del Sud Italia. Produce energia elettrica e allo stesso tempo fornisce servizi fondamentali di stabilizzazione della rete. Grazie al recente upgrade, l’impianto rafforza il proprio ruolo di asset flessibile e altamente efficiente a supporto della sicurezza elettrica nazionale e della transizione energetica.



I commenti

“Questo progetto rappresenta un passo fondamentale per garantire la sicurezza e la flessibilità del sistema elettrico italiano – ha dichiarato Massimiliano Bignami, Country Manager Italy di Alpiq –. L’upgrade rafforza il ruolo strategico della centrale di San Severo, già qualificata nel mercato della capacità, contribuendo alla stabilità della rete e all’integrazione delle fonti rinnovabili”.

“Siamo grati ad Alpiq per la fiducia dimostrata affidandoci questo importante intervento. – ha sottolineato Reto Furrer, Executive Vice President Thermal Service di Ansaldo Energia –. Come Original Equipment Manufacturer dei principali componenti, Ansaldo Energia ha messo a disposizione la propria esperienza e le migliori tecnologie per rendere l’impianto pronto a far fronte alle sfide della transizione e di un mercato dell’energia in costante evoluzione.”



Qui il video della descrizione dell’aggiornamento:

