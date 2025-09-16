Il ministro ha detto che sta ripensando la data di chiusura delle centrali a carbone, inizialmente prevista per il 31 dicembre. L’intenzione è di non smantellarle ma di tenerle come riserve sulle emergenze. “Non c'è ancora una scelta di nucleare come investimento sullo strumento, se ci saranno stanziamenti saranno sulla ricerca, non certo sullo strumento su nuovi reattori”.

Annusata l’aria di generale cambiamento di opinioni sul clima e con le guerre in corso che potrebbero portare a brutte sorprese il prossimo inverno, perché spegnere le centrali a carbone a fine anno? È quanto pare stia frullando per la testa al ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto che anche al recente Forum di Cernobbio ha detto che sta ripensando la data di chiusura delle centrali a carbone, inizialmente prevista per il 31 dicembre.



Le parole

“L'ho detto molto chiaramente: noi non produciamo più energia elettrica proveniente dalle centrali a carbone, Brindisi e Civitavecchia, che secondo previsioni non solo dovevano cessare a fine 2025 ma essere smantellate. La previsione dello smantellamento era una decisione nata a fine de decennio precedente, cioè il 2017. È chiaro che rispetto ad allora abbiamo la guerra in Europa una situazione difficile nel Mediterraneo, equilibri internazionali che si muovono di ora in ora. Pertanto ho detto che non ho più intenzione di smantellare le centrali a carbone sul territorio continentale ma di tenerle come riserve sulle emergenze. Credo che nessuno è in grado di garantire la sicurezza e quello può essere un elemento che ce lo garantisce”, ha aggiunto.



La scelta nucleare

Ma apertura non solo al carbone ma anche al nucleare, come ha detto più volte, tema sul quale però il momento opportuno per fare valutazioni “sarà verso inizio del prossimo decennio”. Non subito, dunque.

“Non c'è ancora una scelta di nucleare come investimento sullo strumento, se ci saranno stanziamenti saranno sulla ricerca, non certo sullo strumento su nuovi reattori”, ha spiegato il ministro, “perché noi dobbiamo prima creare il quadro giuridico. Per creare un quadro giuridico ci vogliono i tempi del Parlamento per la legge delega, entro i 12 mesi successivi i decreti attuativi, a quel punto c'è il quadro giuridico, ma non c'è ancora nessun Smr, e tantomeno Amr” (Advanced modular reactors ndr).