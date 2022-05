Al question time, iI ministro della Transizione lo ha detto: per tre quarti saranno nuovi impianti di pompaggio e il resto in sistemi elettrochimici

"È stata pianificata l'introduzione di un meccanismo che promuove la realizzazione di circa 6 giga di nuovi impianti di accumulo centralizzato localizzati principalmente nelle zona sud dell'Italia, Sicilia e Sardegna in cui si stima che circa il 50-75% potrebbero essere nuovi impianti di pompaggio e il resto sistemi di accumulo elettrochimici". Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, rispondendo al question time sulla produzione di energia elettrica mediante i sistemi di accumulo e pompaggio idroelettrico nell’ambito del PNRR. “È urgente - ha aggiunto - accelerare il processo di transizione ecologica che rende necessario valorizzare la capacità di pompaggio esistente e di promuovere lo sviluppo di nuova capacità di accumulo funzionale alle incrementate esigenze del sistema".



Terna: noi siamo pronti

Indirettamente, Terna ha risposto al ministro dicendosi “pronta a dare il maggior supporto possibile alla realizzazione di un’infrastruttura per l'accumulo di energia", di cui "c'è bisogno per il sistema elettrico e per contribuire alla transizione energetica". Lo ha detto il direttore finanziario Agostino Scornajenchi rispondendo ad un analista durante la conference call sui risultati del primo trimestre Terna. "Più rinnovabili si installano, più c'è bisogno di strutture per l'accumulo - ha chiarito - : è importante che qualcuno costruisca e siamo qui per dare il maggior supporto affinché ciò sia realizzato".