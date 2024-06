C’è una rara sovrapproduzione di energia nel Paese causata dagli sviluppi infrastrutturali recenti e dalle forti piogge che hanno determinato anche alluvioni nell'Africa orientale

La Tanzania ha preso una decisione senza precedenti: a causa di un eccesso di energia nella rete nazionale ha deciso di chiudere temporaneamente cinque centrali idroelettriche. Il Primo Ministro Kassim Majaliwa – leggiamo su Africa24.it - ha annunciato questa mossa, sottolineando una rara sovrapproduzione di energia causata dagli sviluppi infrastrutturali recenti e dalle condizioni ambientali del paese. Questo eccesso energetico, derivante soprattutto dalla centrale idroelettrica Mwalimu Nyerere, solleva interrogativi sulla strategia energetica futura e sull’equilibrio tra produzione e consumo alla luce delle variazioni climatiche e delle richieste economiche.



La piena

Questa decisione è stata adottata anche a causa della piena della diga Julius Nyerere, che ha generato un surplus di elettricità. Majaliwa ha giustificato questa mossa considerando la bassa domanda rispetto alla quantità prodotta. Le forti piogge e il clima estremo hanno avuto un impatto pericoloso nelle ultime settimane, con 58 morti in Tanzania e danni in altre nazioni dell’Africa orientale.



Le conseguenze

La Tanzania si trova dunque oggi in una situazione inedita, con una sovrabbondanza di energia, al contrario della carenze lamentate dai Paesi vicini, segnale di una fase di transizione nel settore energetico nazionale.

La gestione del surplus energetico nel Paese rappresenta una sfida sia economica che politica. Mentre l’abbondanza di energia potrebbe fornire opportunità di crescita economica, la necessità di bilanciare la produzione con la domanda e gli impatti ambientali rimane fondamentale. Dal punto di vista geopolitico, la situazione offre spunti per favorire una maggiore cooperazione regionale nel settore energetico in grado di far crescere numerosi Paesi.