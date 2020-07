La domanda ha registrato una variazione positiva (+1%) rispetto al mese precedente. La produzione da fonti rinnovabili ha coperto il 48,9%

Nuovo calo a giugno dei consumi elettrici in Italia secondo quanto rilevato da Terna, che però rileva "graduali segnali di ripresa". Il mese scorso, si legge in una nota della società che gestisce la rete elettrica nazionale, la domanda di elettricità in Italia è stata pari a 24 miliardi di kWh, in diminuzione del 13,4% rispetto allo stesso mese del 2019.

Questo valore è stato ottenuto con un giorno lavorativo in più e una temperatura media mensile inferiore di 2,6 gradi rispetto a giugno 2019. Il mese scorso la riduzione dei consumi ha risentito in maniera minore rispetto ai mesi precedenti dell’impatto delle misure introdotte per far fronte all’emergenza Covid-19, mostrando graduali segnali di ripresa. Il dato destagionalizzato e corretto dagli effetti di calendario e temperatura porta la variazione a -10,4 per cento.

Terna segnala inoltre che, in termini congiunturali, il valore destagionalizzato e corretto dagli effetti di calendario e temperatura dell’energia elettrica richiesta a giugno ha fatto registrare una variazione positiva (+1%) rispetto al mese precedente. A giugno, poi, la domanda di energia elettrica è stata soddisfatta per il 97,8% con produzione nazionale e per la quota restante (2,2%) dal saldo dell’energia scambiata con l’estero.

La produzione da fonti rinnovabili ha coperto il 48,9% della domanda, in aumento rispetto allo stesso periodo del 2019 (41,9%). In dettaglio, la produzione nazionale netta (23,6 miliardi di kWh) è risultata in flessione (-3,9%) rispetto a giugno 2019. In crescita la fonte di produzione eolica (+58,9%), in calo tutte le altre (idroelettrica -8%; termica -7,2%; geotermica -5,6%; fotovoltaica -0,9%).