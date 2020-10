Il premier: dobbiamo collegare l'Italia al Nord Africa; il progetto più concreto è quello con la Tunisia e, sul fronte orientale, con la Grecia, e il Montenegro

"Dobbiamo essere il principale hub elettrico del Mediterraneo". Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un passaggio del suo intervento all'inaugurazione del collegamento elettrico tra Capri e la terraferma, realizzato da Terna.



"Dobbiamo assolutamente collegare l'Italia al Nord Africa; in particolare, il progetto più concreto è quello con la Tunisia, sul fronte orientale con la Grecia, sul fronte Nord con il Montenegro. Siamo nella posizione giusta, sia perché siamo in una posizione geografica invidiabile, nel cuore del Mediterraneo, sia perché abbiamo tutte le tecnologie e le competenze. Dobbiamo sfruttare questo enorme potenziale, anche per la produzione e la generazione di energia rinnovabile. Pensate il collegamento con il Nord Africa che prospettive ci offre in questa direzione".