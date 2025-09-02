Nel mirino i 350mila clienti del pacchetto energia. La partnership è inoltre vista come una mossa strategica per diversificare il portafoglio energetico della controllata Enel. La concorrenza di Iberdrola.

Endesa sta per mettere a segno un bel colpo: secondo quanto riportato dal quotidiano Expansión, la controllata di Enel è vicina a concludere con MasOrange, azienda leader nelle telecomunicazioni in Spagna, un'importante partnership strategica per espandere il business energetico e assicurarsi la sua attività retail energetica da 350mila clienti. Sulla vicenda, però, c’è ancora qualche incertezza visto che sulla selezione dei pretendenti c’è la concorrenza di Iberdrola, ma anche il via libera dell’organo spagnolo per la concorrenza che si deve esprimere in materia di concentrazione di quote di mercato, un via libera non così scontato.



Che cosa prevede

La partnership prevede tra l’altro lo sviluppo di nuovi progetti di energia rinnovabile, tra cui impianti eolici e solari, in posizioni strategiche in tutta Europa. Si prevede che questa espansione migliorerà la capacità di MasOrange di generare energia pulita e affidabile, contribuendo al più ampio obiettivo di decarbonizzazione e sicurezza energetica nella regione. L'accordo sottolinea l'impegno di Endesa a investire in infrastrutture energetiche sostenibili, in linea con la sua strategia a lungo termine per ridurre le emissioni di carbonio e raggiungere gli obiettivi europei in materia di energie rinnovabili. La partnership è inoltre vista come una mossa strategica per diversificare il portafoglio energetico di Endesa e rafforzare la sua posizione competitiva nel mercato europeo.