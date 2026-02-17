Stando ai dati diffusi da Terna, il mese scorso si è registrata una temperatura media mensile sensibilmente inferiore a quella dello stesso periodo di un anno fa. Aumentano i consumi delle imprese “energivore” (+3,8%). Bene anche eolico e termoelettrico.

Cresce a inizio 2026 il fabbisogno elettrico nazionale facendo segnare un +4,1% rispetto a gennaio dello scorso anno. Con 28 miliardi di kWh, si tratta del valore mensile più alto dal 2014 a oggi. La produzione eolica e fotovoltaica a gennaio è cresciuta del 16%. È quanto emerge dai dati di Terna. A gennaio si conferma il trend di ripresa del fabbisogno registrato a partire da settembre 2025 La variazione positiva dello scorso mese conferma un andamento in ripresa della domanda di energia elettrica iniziato a settembre 2025. Il fabbisogno di gennaio è stato determinato da un giorno lavorativo in meno (20 invece di 21) e da una temperatura media mensile sensibilmente inferiore a quella dello stesso periodo di un anno fa di 1,7°C. Fattori che, pur di segno opposto, concorrono a mantenere la variazione positiva: il dato, corretto dagli effetti temperatura e calendario, è in aumento infatti del 2,8%. Positiva anche la variazione congiunturale: il fabbisogno destagionalizzato e corretto per calendario e temperatura è in aumento del 2,1% rispetto a dicembre 2025. La crescita è omogenea in tutto il Paese: +4,2% al Nord, +4,1% al Centro e +3,9% al Sud e nelle isole.



Consumi industriali in recupero

A gennaio 2026, l’indice IMCEI (Indice Mensile dei Consumi Elettrici Industriali) elaborato da Terna, che prende in esame i consumi industriali di circa 1.000 imprese “energivore”, registra una crescita del 3,8%, segnando il quinto mese di crescita consecutivo. Positivi i settori della siderurgia, cemento, calce e gesso, alimentari, metalli non ferrosi e mezzi di trasporto; in flessione meccanica, cartaria e chimica; stabili le ceramiche e vetrarie.

L’indice IMSER (Indice Mensile dei Servizi), che Terna pubblica sulla base dei dati dei consumi elettrici mensili forniti da alcuni gestori di rete di distribuzione (E-Distribuzione, UNARETI, A-Reti, Edyna e Deval), e che viene presentato in differita di due mesi rispetto ai dati dell’IMCEI, ha mostrato a novembre 2025 un incremento del 4,2%. Produzione nazionale: riduzione dell’import compensata da maggiore produzione eolica, solare e termoelettrica La produzione nazionale ha coperto l’88,7% della domanda di energia elettrica; il restante 11,3% è stato soddisfatto dal saldo dell’energia scambiata con l’estero.

Produzione

Complessivamente, la produzione nazionale netta, pari a 25 miliardi di kWh, è cresciuta del 13%, mentre l’import netto ha registrato un –33,2%. Il minor ricorso all’import è stato compensato con una maggiore produzione eolica e solare e con un incremento di quella termoelettrica (+16,6%). A gennaio 2026 le fonti rinnovabili hanno coperto il 31,7% della domanda elettrica nazionale (contro il 32,3% di gennaio 2025), principalmente a causa della riduzione della produzione idroelettrica (- 13,2%). Analizzando le singole fonti rinnovabili, la produzione eolica (+16,2%) a gennaio ha sfiorato i 3 TWh, confermandosi la prima fonte rinnovabile del mese. Anche il fotovoltaico ha registrato una variazione positiva a due cifre (+15,2%) con un incremento complessivo di 233 GWh, dovuto al contributo positivo dell’aumento di capacità in esercizio (+261 GWh). In calo la produzione idrica (-11,4%) e geotermica (-2,2%). Secondo le rilevazioni di Terna, considerando tutte le fonti rinnovabili, a gennaio 2026 la capacità installata è aumentata di 474 MW. Al 31 gennaio si registrano 84.003 MW di potenza installata, di cui, in particolare, 43.846 MW di solare e 13.768 MW di eolico. Relativamente agli accumuli si registrano in Italia 893.092 nuovi impianti che corrispondono a 18.038 MWh di capacità e 7.424 MW di potenza nominale.



I dati sempre consultabili online L’analisi dettagliata della domanda elettrica mensile provvisoria del 2025 e del 2026 è disponibile nella pubblicazione “Rapporto Mensile sul Sistema Elettrico”, consultabile alla voce “Sistema elettrico >> Pubblicazioni >> Rapporto Mensile” del sito www.terna.it.