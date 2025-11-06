Si tratta del terzo progetto di riapertura di una centrale nucleare annunciato di recente, dopo quelli relativi ai siti di Palisades (Michigan) nel 2023 e Three Mile Island (Pennsylvania) nel 2024.

Google ha annunciato di aver raggiunto accordo con il gruppo americano NextEra Energy per rimettere in funzione all'inizio del 2029 la centrale nucleare Duane Arnold, nell'Iowa, per lo sviluppo delle infrastrutture di intelligenza artificiale del gigante californiano.



Il progetto

L'accordo tra le due aziende mira a "rispondere alla crescente domanda di energia dell'IA grazie a un'energia nucleare pulita e affidabile", hanno annunciato in un comunicato congiunto. "La pietra angolare di questa collaborazione è la prevista riattivazione di Duane Arnold", hanno aggiunto, precisando che la centrale, chiusa nel 2020 (era entrata in funzione nel 1974), "dovrebbe essere rimessa in funzione e alimentare la rete elettrica entro il primo trimestre del 2029".

Si tratta del terzo progetto di riapertura di una centrale nucleare annunciato di recente, dopo quelli relativi ai siti di Palisades (Michigan) nel 2023 e Three Mile Island (Pennsylvania) nel 2024, segno della ripresa dell'industria nucleare dopo decenni senza investimenti significativi negli Stati Uniti.



La storia

La centrale in Iowa è stata chiusa nel 2020 dopo 45 anni di attività. Oltre al Duane Arnold ci sono altri due impianti nucleari negli Stati Uniti in fase di riavvio. La riapertura, secondo NextEra, avverà entro il primo trimestre del 2029. In base all’accordo di 25 anni, Google acquisterà energia a emissioni zero per la sua infrastruttura cloud e di intelligenza artificiale nello Stato, creando circa 400 posti di lavoro diretti, di alta qualità e a tempo pieno e apportando più di 9 miliardi di dollari in benefici economici allo Stato del Midwest. Inoltre, uno degli attuali proprietari di minoranza dell’impianto, la Central Iowa Power Cooperative, acquisterà la quota rimanente della produzione dell’impianto alle stesse condizioni del gigante del tech.