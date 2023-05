L'operatore del sistema di trasmissione elettrica lituano ha annunciato di aver completato un test di funzionamento isolato del sistema elettrico del paese

Il ministro dell'Energia lituano , Dainius Kreivys, ha annunciato che la Lituania potrebbe decidere di staccarsi dalla rete elettrica Russia-Bielorussia-Baltico di epoca sovietica, il cosiddetto sistema Brell, entro l'inizio del prossimo agosto. La sincronizzazione della rete lituana con quella europea era stata precedentemente prevista per la prima metà del 2024. La decisione di anticipare il distacco è maturata dopo la felice riuscita del test di funzionamento isolato del sistema elettrico del Paese dello scorso fine settimana. Lettonia ed Estonia dovrebbero seguire l'esempio lituano entro la fine del 2025, una volta completati tutti gli investimenti necessari per l'operazione.



Il test

Litgrid, l'operatore del sistema di trasmissione elettrica lituano, ha annunciato di aver completato un test di funzionamento isolato del sistema elettrico del paese della durata complessiva di dieci ore. I rappresentanti di Litgrid hanno dichiarato che il test ha avuto successo e, una volta disconnesso il sistema di trasmissione elettrica dalla rete controllata dalla Russia, la fornitura è continuata senza intoppi in maniera indipendente. Per tutto il periodo del test, l'elettricità è stata fornita ai consumatori lituani dalle centrali elettriche del Paese baltico e dai collegamenti con la Polonia e la Svezia. Il ministro ha dichiarato che il test ha rappresentato per la Lituania "un passo da gigante verso l'indipendenza energetica".