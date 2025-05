L’elenco comprende: AcegasApsAmga, Areti, Deval, e-distribuzione, Edyna, Inrete Distribuzione Energia, Ireti, Set Distribuzione, Unareti e V-Reti.

In seguito alla consultazione pubblica sullo schema dei piani di sviluppo delle reti elettriche di distribuzione, Arera ha reso disponibile l’elenco aggiornato dei siti delle imprese distributrici con almeno 100mila clienti finali (ad eccezione dell’impresa Duereti, per cui le tempistiche sono differenziate) che hanno avviato la consultazione, oltre alla data di scadenza per l'invio di osservazioni alle medesime imprese. L’elenco comprende: AcegasApsAmga, Areti, Deval, e-distribuzione, Edyna, Inrete Distribuzione Energia, Ireti, Set Distribuzione, Unareti e V-Reti.