La Commissione europea ha individuato otto progetti energetici. Sono inclusi i fondi per lo stoccaggio e il corridoio meridionale dell'idrogeno che collega Tunisia, Italia, Austria e Germania.

La Commissione europea lancerà un progetto da quasi 1.200 miliardi di euro per aiutare gli Stati membri dell'Ue a velocizzare le autorizzazioni per le infrastrutture, i progetti basati su fonti rinnovabili e lo stoccaggio dell'energia prodotta, nel tentativo di adeguare alle fonti energetiche non programmabili la rete elettrica che si è sviluppata nei decenni su un sistema basato su centrali convenzionali programmabili e continuative.

Il pacchetto, leggiamo da Euronews, propone una serie di “autostrade per l'energia” per far fluire l'energia in tutti gli Stati membri, integrando energia pulita nel tentativo di renderla meno costosa e accelerando l'elettrificazione. L’obiettivo è contribuire a ridurre i prezzi e dare un approvvigionamento più sicuro e affidabile man mano che le fonti non programmabili saranno più diffuse e l'Europa si allontanerà dalle importazioni di energia dalla Russia per raggiungere l'indipendenza energetica. Gli operatori del settore hanno chiesto a gran voce all'organismo esecutivo di Bruxelles di snellire le procedure, poiché i progetti basati su fonti rinnovabili che vanno a gravare su una rete non adatta ad accoglierli possono richiedere fino a nove anni per essere assegnati, con conseguenti ritardi e costi aggiuntivi.



Gli 8 progetti

La Commissione ha identificato otto progetti per "rafforzare le infrastrutture esistenti" e "garantire le risorse", con l'obiettivo di vedere "progressi concreti" nei prossimi sei-nove mesi.

Si tratta di interconnessioni elettriche, stoccaggio e sistemi basati sull'idrogeno. Il piano si concentra sulle connessioni di rete attraverso i Pirenei per integrare meglio la penisola iberica, collegando Cipro all'Europa continentale e collegando gli Stati baltici con la Lituania e la Polonia. La Commissione sosterrà inoltre lo sviluppo di un hub di interconnessione offshore in Danimarca, in quanto ritiene che vi sia il potenziale per espandersi e collegarsi ad altri punti del Mar Baltico.



Lo stoccaggio

La Commissione sta anche cercando di potenziare le capacità di stoccaggio dell'energia nella regione sudorientale e di promuovere il coordinamento per sviluppare il corridoio meridionale dell'idrogeno che collega Tunisia, Italia, Austria e Germania. Anche un altro progetto legato all'idrogeno, che coinvolge i Paesi tra Portogallo e Germania riceverà un "forte coordinamento" e un "sostegno politico" da parte di Bruxelles. I Ventisette sono obbligati per legge ad azzerare le emissioni nette di gas ad effetto serra entro il 2050 e per questo motivo la Ue ha investito molto nella produzione di rinnovabili.



La questione delle reti

Le fonti rinnovabili non programmabili pesano su una rete elettrica nata attorno alla programmabilità e continuità delle centrali elettriche convenzionali. Ciò sta creando un enorme arretrato di progetti di energia rinnovabile in attesa di connessione alla rete e rallenta la transizione ecologica. Attualmente, i Paesi membri non sono in grado di raggiungere l'obiettivo di interconnessione alla rete del 15% entro il 2030, poiché 14 nazioni sono ancora al di sotto degli obiettivi.

Il piano della Commissione si concentrerà sulle infrastrutture convenzionali, soprattutto per quanto riguarda la capacità di trasmissione tra gli Stati membri, e migliorerà la digitalizzazione per cercare di renderle adatte alla futura domanda di elettricità e alle esigenze della transizione energetica.

Le implicazioni di una rete modernizzata potrebbero essere di vasta portata, in quanto l'Ue potrebbe migliorare la capacità per i veicoli elettrici, le pompe di calore e la decarbonizzazione dell'industria pesante.



Gli investimenti

Bruxelles ha stimato un enorme investimento di 1.200 miliardi di euro per rinnovare l'infrastruttura di rete entro il 2040. La Commissione stima che saranno necessari circa 730 miliardi di euro per gli investimenti nelle reti di distribuzione locale e 477 miliardi di euro per la trasmissione in alta tensione. Le modalità di finanziamento non sono ancora chiare. Tuttavia, l'Ue dovrebbe attingere a una serie di opzioni, tra cui i fondi europei, i bilanci nazionali, gli investimenti privati e la condivisione dei costi.