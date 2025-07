La quota nel primo operatore privato ellenico verrà venduta a Helleniq Energy per un valore di circa 200 milioni.

Edison ha effettuato il closing per la cessione della propria partecipazione del 50% in Elpedison BV, società olandese proprietaria dell'intero capitale della società greca Elpedison SA (Elpedison), a Helleniq Energy Holdings SA.



Il closing fa seguito alla sottoscrizione del contratto di compravendita predisposto in linea con Il Term Sheet concordato tra le parti, sulla base del quale il consiglio di amministrazione di Edison ha approvato l’operazione, confermando la decisione di porre fine alla joint-venture 50/50 in Elpedison dopo oltre 15 anni di operazioni congiunte di successo. Il valore corrente dell'operazione è coerente con la valutazione precedentemente annunciata e corrisponde a circa 200 milioni di euro per il 50% del patrimonio netto (circa 540 milioni di euro per il 100% dell'Enterprise Value).



Elpedison SA è il primo operatore privato energetico in Grecia e fornitore alternativo di energia elettrica e di gas naturale in tutti i segmenti del mercato. Elpedison SA gestisce due centrali alimentate a gas naturale a Thisvi e a Salonicco con una capacità totale installata pari a 820MW e serve circa 150.000 clienti.