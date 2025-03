Servizi a valore aggiunto e di efficienza energetica gli assi dello sviluppo retail. Offerta diversificata, ppa da fonti rinnovabili e biometano, i driver dello sviluppo B2B per rafforzare la leadership, in particolare nel gas dove Edison Energia è primo fornitore del mercato finale.

Edison Energia raggiunge 3 milioni di contratti e anticipa di 2 anni, ossia al 2028, il target di 4 milioni di contratti confermando il ruolo di operatore chiave del mercato italiano, attivo e presente su tutto il territorio nazionale e vicino alle esigenze del consumatore. Nel segmento business, Edison Energia è leader di mercato per volumi di gas e di energia elettrica forniti a imprese, terziario e pubblica amministrazione. Un posizionamento che la società intende mantenere e rafforzare nell’arco di piano accompagnando il percorso di progressiva elettrificazione dei consumi dei clienti. “Siamo orgogliosi di aver raggiunto in anticipo il traguardo dei tre milioni di contratti, un risultato che testimonia la fiducia che i consumatori ripongono in Edison Energia e nella qualità dei nostri servizi. Il nostro impegno quotidiano si traduce nella capacità di offrire soluzioni affidabili e innovative ai nostri clienti: siano famiglie, che accompagniamo con una rete capillare di mille negozi e la collaborazione con migliaia di installatori su tutto il territorio nazionale, siano Pmi o clienti del mondo dell’impresa, cui offriamo sia energia prodotta da fonti rinnovabili sia la nostra vasta esperienza come operatore di riferimento a livello nazionale”, ha dichiarato Massimo Quaglini, amministratore delegato di Edison Energia.



Servizi ai clienti

Edison Energia è stato il primo operatore in Italia a credere nella liberalizzazione del mercato e serve tre milioni di contratti distribuiti uniformemente su tutto il territorio nazionale. La vicinanza al cliente è un driver di sviluppo per la società che accompagna l’ampliamento della base clienti con lo sviluppo della presenza territoriale: Edison Energia conta su una rete di oltre mille negozi a garanzia del servizio di prossimità che i consumatori chiedono. Oltre ai negozi fisici, il cliente di Edison Energia può avvalersi degli strumenti digitali già molto apprezzati: il 60% è iscritto a MyEdison, il 33% alla piattaforma CoCo che permette di monitorare i consumi energetici degli elettrodomestici di casa e modificare di conseguenza le abitudini, e 25mila sono i nuovi iscritti al mese al programma fedeltà.



Risolve Edison

Grazie alla centrale operativa interna i clienti di Edison Energia possono fare affidamento su oltre 2.200 tecnici e manutentori 24 ore su 24, 7 giorni su 7 utilizzando “Risolve”, la piattaforma innovativa e distintiva di servizi per la gestione delle utenze e della casa che rende Edison Energia il riferimento unico per la risoluzione degli inconvenienti di casa. Attraverso “Risolve”, Edison Energia affianca la tradizionale fornitura di energia elettrica e gas con quella del Wi-Fi e la integra con una piattaforma di servizi per la casa, che vanno dall’assistenza contro gli imprevisti domestici all’installazione di pannelli fotovoltaici e pompe di calore, dai sistemi di riscaldamento e climatizzazione alla mobilità elettrica, dall’assicurazione degli impianti al monitoraggio dei consumi. “Risolve” è la piattaforma attraverso cui Edison Energia opera sul mercato dei servizi per la casa (30 miliardi di euro il valore di questo mercato in Italia) e su quello dell’efficienza energetica (50 miliardi di euro il valore di questo segmento).



Efficienza e rinnovabili

La vicinanza al consumatore, i servizi a valore aggiunto e quelli di efficienza energetica sono al centro della strategia di sviluppo retail di Edison Energia con l’obiettivo di mantenere il rapporto contratti per punto vendita e quindi raggiungere quota 1.500 negozi e 3mila tecnici entro il 2030. In Italia, il 43% degli immobili meno efficienti dovrà essere riqualificato dal punto di vista energetico: su circa 12 milioni di edifici residenziali, circa 5 milioni di edifici hanno le prestazioni più scadenti (F e G) e richiederanno un intervento di efficientamento come, per esempio, l’installazione di pannelli fotovoltaici o di pompe di calore presenti nella piattaforma Risolve. Nel 2024 sono stati installati in Italia circa 400mila impianti per l’efficienza energetica (fotovoltaico e pompe di calore) e si stima un tasso di crescita annuo composto (CAGR) delle installazioni di prodotti di efficienza energetica (fotovoltaico e pompe di calore) del 17% tra il 2025 e il 2030.

Edison Energia è stata inoltre pioniera nello sviluppo delle comunità energetiche condominiali e si distingue dagli altri operatori energetici in quanto è l’unica a proporre un servizio a “costo zero” con cui si fa carico dell’investimento, dell’installazione degli impianti fotovoltaici sul tetto del condominio e della loro manutenzione riconoscendo un beneficio economico a famiglia pari a 2-3 mensilità all’anno. Oggi le comunità energetiche condominiali contrattualizzate da Edison Energia sono 75, di cui 20 già in esercizio, con circa 2mila nuclei familiari aderenti. L’obiettivo è avere una quota pari al 25% delle comunità energetiche condominiali entro il 2030.

Il fotovoltaico - sui tetti come a terra - è la soluzione per l’autoproduzione di energia che Edison Energia propone al segmento delle PMI con My Sun Business, l’offerta per la progettazione, installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici fino a 200 kWp abbinati a sistemi di power quality che permettono di ottimizzare i consumi energetici.

Edison Energia è stata anche tra i primi player in Italia a sottoscrivere contratti ppa da fonti rinnovabili, ossia accordi con cui il produttore si impegna a fornire un certo quantitativo di energia rinnovabile a lungo termine a un prezzo stabilito e l’acquirente ad acquistarlo, favorendo in questo modo lo sviluppo delle fonti rinnovabili sul territorio nazionale. Negli ultimi quattro anni Edison Energia ha firmato 9 ppa Off-site3 per complessivi 1,6 TWh.

L’attività di Edison Energia si estende anche alla commercializzazione dei green gas: nel 2018 la società è stata tra i primi player in Italia a ritirare e commercializzare biometano, sia per l’industria che per la mobilità. Lo scorso luglio si è impegnata a fornire circa tre milioni di metri cubi di biometano all’anno per alimentare fino a duecento autobus della flotta regionale di TUA (Trasporto Unico Abruzzese). La società ha accordi con gruppo Arcese, operatore logistico globale, e Logicompany 3 (LC3 Trasporti), leader nel settore della logistica sostenibile. A queste realtà Edison Energia fornisce biometano liquido (bioGNL) dando un contributo concreto alla decarbonizzazione del trasporto pesante. Infine, Edison Energia opera nel segmento della mobilità leggera attraverso circa 500 stazioni di gas naturale, in cui sono stati effettuati oltre 10 milioni di rifornimenti nel 2024.



Scuola dei mestieri

Alla luce dei traguardi fin qui raggiunti, Edison Energia ha deciso di donare 1 milione di euro per lo sviluppo di nuove scuole di formazione professionale nel settore dell’energia e per nuove comunità energetiche solidali. Edison è convinta della necessità di investire nella formazione tecnico-professionale rilanciata dalla recente riforma. La “Scuola dei Mestieri”, iniziativa nata in Puglia oltre tre anni fa attraverso la partnership con un operatore locale impegnato nella formazione, rappresenta un concreto esempio che ha consentito a giovani del territorio pugliese di acquisire una qualifica professionale riconosciuta e spendibile nel mercato del lavoro e, soprattutto, di dare loro un’occupazione nel territorio in cui vivono.