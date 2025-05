Verranno anticipati a Cas dal Gse oltre 272mila MWh di energia elettrica che verrà poi restituita nel corso dei 20 anni grazie all’installazione da parte di Cva di quattro nuovi impianti fotovoltaici in Sicilia.

Gruppo Cva e Cogne Acciai Speciali hanno firmato un contratto di energy release, il primo della regione.

Come funziona

Con questo tipo di misura introdotta dal ministero dell’Ambiente, Cogne Acciai Speciali richiede al Gse – Gestore dei Servizi Energetici – l’anticipazione di 272.075 MWh di energia elettrica, che verrà poi restituita nel corso dei 20 anni grazie all’installazione di nuovi impianti rinnovabili, in capo a Cva.

Quest’ultima si occuperà infatti della realizzazione di quattro nuovi impianti fotovoltaici in Sicilia, per una potenza complessiva di oltre 20 MW, con entrata in funzione prevista entro il 2026.

Cogne Acciai Speciali avrà così l’opportunità di migliorare le proprie performance energetiche, riducendo l’impatto ambientale della produzione, come anche aveva previsto il protocollo d’intesa siglato in dicembre con Cva.

Come conferma della decarbonizzazione del settore energetico, Cva potrà trarre beneficio dall’accordo grazie principalmente alla stabilizzazione del prezzo di vendita dell’energia prodotta dai nuovi impianti. L’adesione al meccanismo Energy Release, inoltre, avrà ricadute economiche positive per il gruppo Cva, grazie a un flusso di ricavi stabile e agli incentivi concessi dal Gse, accelerando il raggiungimento degli obiettivi del piano strategico al 2026-2029.



I commenti

“La sinergia e la condivisione di obiettivi con Cogne Acciai Speciali – ha detto l’amministratore delegato di Cva Giuseppe Argirò - sarà un volano per la competitività del settore siderurgico della Valle d’Aosta oltre a contribuire alla conversione green del settore produttivo regionale: siamo orgogliosi di poter agevolare il cambiamento, grazie alla realizzazione di nuovi impianti rinnovabili e di soluzioni tecnologiche sostenibili”. Per l’amministratore delegato di Cogne Acciai Speciali, Massimiliano Burelli, “lo schema di Energy Release avrà il duplice effetto di migliorare la nostra competitività economica e di sostenere il virtuoso processo di decarbonizzazione che la società ha intrapreso da molti anni”.