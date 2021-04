Il 60,5% di Engie EPS è stato ceduto a “New Horizons Ahead” (NHOA); nuovi obiettivi con il partner asiatico per consolidare la crescita globale

Engie ha annunciato la firma di un accordo per la cessione alla società taiwanese TCC del 60,5% di ENGIE EPS. TCC, con una capitalizzazione borsistica di oltre 10 miliardi di dollari, è uno dei principali player industriali in Asia, attivo nei settori della produzione di batterie, cemento, energia, servizi ambientali, chimica, logistica e infrastrutture. Negli ultimi anni TCC si è distinta per gli sviluppi in energie rinnovabili e stoccaggio di energia.



L’operazione

Il completamento dell’operazione, realizzata a 17,1 euro per azione e corrispondente a un corrispettivo aggregato di 132 milioni e ad un Enterprise Value di oltre 240 milioni di euro, sarà seguito dalla presentazione da una Offerta Pubblica di Acquisto Obbligatoria per l’integralità delle azioni in circolazione. Il Consiglio di Amministrazione di Engie EPS nominerà un comitato ad hoc ed un esperto indipendente al fine di rilasciare il proprio parere motivato in merito all’interesse e alle implicazioni dell’Offerta Pubblica d’Acquisto per la società, i suoi azionisti e dipendenti. A valle dell’operazione, soggetta alle consuete approvazioni delle autorità competenti, Engie ha confermato la volontà di mantenere la partnership e gli accordi di collaborazione commerciale con Engie EPS. Al completamento dell’operazione, attesa per l’estate 2021, Engie EPS diventerà NHOA.



Le dichiarazioni

Per Carlalberto Guglielminotti, Amministratore Delegato di Engie EPS, “questa acquisizione da parte di un gruppo industriale di indiscussa leadership e visione strategica come TCC rappresenta il definitivo riconoscimento della nostra eccellenza tecnologica e un’opportunità di consolidamento della nostra crescita a livello globale. Ci permetterà l’accesso immediato alla catena di approvvigionamento ed al mercato asiatico, nonché garantirà la solidità finanziaria per un posizionamento da leader globale nei sistemi di accumulo e nella mobilità elettrica. Ancor più importante, con TCC condividiamo la mission che ha ispirato il nostro nuovo brand NHOA: plasmare il futuro di una nuova generazione che possa vivere in armonia con il nostro pianeta”. “Insieme faremo la differenza per le future generazioni e per il nostro Pianeta” ha affermato Nelson Chang, Presidente del Consiglio di Amministrazione di TCC, commentando l’annuncio dell’acquisizione e la creazione del nuovo brand.