Roma partecipa come osservatore all’iniziativa nata su impulso francese. Al momento partecipano undici Paesi, tra cui molti dell’Est Europa

I Paesi dell'Unione Europea a favore del nucleare si sono riuniti a Bratislava, in occasione del Forum europeo sull'energia nucleare (Enef). La notizia è stata data dal Ministero della Transizione Ecologica francese, che guida l'iniziativa. Alla riunione dell'alleanza parteciperà anche l'Italia come osservatore, come già accaduto in passato. Secondo il Ministero francese, il Forum europeo sull'energia nucleare sarà l'occasione per ricordare l'importanza del nucleare per la decarbonizzazione e la sovranità dell'economia dell'Unione Europea, e dovrebbe aprire la strada a una nuova coalizione industriale per i piccoli reattori modulari.



Cos’è l’alleanza nucleare

L’Alleanza del nucleare è stata creata lo scorso febbraio su impulso di Macron per "riunire tutti i Paesi d'Europa che vogliono appoggiarsi sull'energia nucleare, al fianco delle rinnovabili, per realizzare la loro transizione energetica". Gli undici Stati che ne fanno parte - Francia, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Finlandia, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia - concordano di "sostenere nuovi" progetti nucleari, basati in particolare "su tecnologie innovative" oltre che "sull'attività delle centrali elettriche esistenti". Il testo prevede progetti di formazione congiunti, "opportunità per una maggiore cooperazione scientifica" e "la diffusione coordinata delle migliori pratiche in materia di sicurezza".



Un quarto della produzione

"Il nucleare rappresenta il 25% della nostra produzione elettrica europea, emette meno carbonio dell'eolico e del fotovoltaico", aveva già evidenziato la ministra francese per la Transizione energetica, Agnés Pannier-Runacher, identificandolo come uno strumento "complementare" alle rinnovabili "per raggiungere la neutralità carbonica" nel 2050 come da obiettivo Ue. "Dobbiamo unire le forze" per innovare e "sviluppare nuove strutture", ha esortato. "Stati Uniti, Regno Unito, Corea del Sud, Cina, India e persino Giappone stanno considerando il nucleare come un mezzo importante per decarbonizzare la loro economia. L'Italia al momento resta a guardare nonostante le spinte in avanti del vicepremier Matteo Salvini che ha definito "un drammatico errore" la scelta italiana di non investire sul nucleare.