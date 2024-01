L'agevolazione è riconosciuta, nella forma del contributo a fondo perduto e nei limiti della dotazione finanziaria, nella misura del 50%

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 8 novembre 2023 del ministero delle Imprese e del Made in Italy che definisce le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno alle imprese a forte consumo di energia elettrica localizzate nelle regioni insulari. Ai fini dell'accesso al fondo, le imprese in possesso dei requisiti sono tenute a presentare al ministero un'apposita domanda di agevolazione, redatta secondo gli schemi che saranno resi disponibili con successivo provvedimento del ministero.



Soggetti beneficiari

Possono accedere alle risorse del fondo le imprese che risultano classificabili quali imprese a forte consumo di energia elettrica e per le quali è attivo, presso il ministero, un tavolo di crisi nazionale presso la struttura per la crisi d'impresa del medesimo ministero e dispongono di unità produttive nel territorio delle Regioni insulari.



Costi ammissibili

Al fine di sostenere le imprese a forte consumo di energia elettrica, attenuando le conseguenze degli aumenti particolarmente marcati dei prezzi dell'energia elettrica, sono considerati costi ammissibili alle agevolazioni i costi supplementari sostenuti dalle medesime imprese per la fornitura di energia elettrica.



Agevolazione concedibile

Nel rispetto di quanto previsto dal Quadro temporaneo, l'agevolazione è riconosciuta, nella forma del contributo a fondo perduto e nei limiti della dotazione finanziaria, nella misura del 50% dei costi ammissibili.



Termini e modalità di presentazione delle domande

Ai fini dell'accesso al Fondo, le imprese in possesso dei requisiti richiesti sono tenute a presentare al ministero un'apposita domanda di agevolazione, redatta secondo gli schemi che saranno resi disponibili con successivo provvedimento del ministero; con il medesimo provvedimento saranno altresì indicati i termini iniziale e finale per la presentazione della domanda nonché l’indirizzo di Posta elettronica certificata (pec) al quale dovrà essere trasmessa la predetta domanda e l'ulteriore documentazione richiesta.