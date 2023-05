La società Ep Produzione con la convenzione si impegna a versare oltre 7,8 milioni per 7 anni. La potenza massimo dell'impianto sarà di circa 1.600 MW

Firmata in Regione Lombardia la convenzione relativa al progetto di costruzione presso la centrale di Ostiglia di una nuova unità (denominata 5) a ciclo combinato con turbina a gas classe 'H' e per il miglioramento ambientale delle preesistenti unità 1,2,3. Presenti all'incontro, insieme all'assessore regionale all'Ambiente e Clima Giorgio Maione, i rappresentanti della società EP Produzione S.p.A., del Comune di Ostiglia, della Provincia di Mantova, dei Comuni mantovani di Serravalle a Po, Borgo Mantovano, Borgocarbonara, dei Comuni scaligeri Gazzo Veronese, Casaleone e Cerea. La società Ep Produzione S.p.A. con la convenzione si impegna a versare per 7 anni 1.122.000 euro, per un totale complessivo di 7.854.000 euro. Per la Provincia di Mantova il contributo annuo è di 89.760 euro.



La nuova centrale

La potenza elettrica installata a regime sarà pari a circa 1.987 Mwe, ma la potenza massima esercitabile sarà di circa 1.608 Mwe, in quanto la sezione 1 entrerà in funzione in caso di fermo programmato o accidentale di una delle altre tre unità della Centrale. Con la convenzione si esclude tassativamente la possibilità di utilizzo di combustibili fossili diversi dal gas naturale e di incenerire rifiuti.



Le parole dell’assessore e dell’ad

"Sono quasi 8 milioni di euro - afferma l'assessore regionale all'Ambiente e Clima Giorgio Maione - che ricadranno sui territori contigui e contermini alla centrale di Ostiglia finalizzati a interventi di recupero e riqualifica ambientale. Parliamo di un investimento su una nuova moderna unità produttiva della centrale e contemporaneamente di un ammodernamento di altre tre preesistenti con l'obiettivo di abbattere il livello di emissioni. Grazie al coinvolgimento di Regione Lombardia si è riusciti a trovare una sintesi con i Comuni e anche l'impegno della società che gestisce la centrale a mettere ulteriori risorse rispetto a quanto prevedere la legge: circa un milione in più. Un buon risultato per quanto riguarda il miglioramento della qualità ambientale dei territori e per gli interventi a favore dei comuni". "Il testo siglato in Regione Lombardia con il Comune di Ostiglia - sede dell'impianto -, i Comuni contermini, la Provincia di Mantova e la stessa Regione, dimostra come il rapporto con il territorio sia una parte fondamentale del progetto di efficientamento della Centrale di Ostiglia": ha spiegato Luca Alippi, amministratore delegato di EP Produzione. "La nuova unità rappresenta la migliore tecnologia a oggi disponibile sul mercato delle turbine a gas per efficienza e miglioramento delle prestazioni ambientali; inoltre, il progetto prevede il miglioramento ambientale delle unità attualmente già presenti e ulteriori interventi a favore del territorio, con il quale EP Produzione intende mantenere un dialogo costante e trasparente".