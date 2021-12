Stop a due reattori Edf a Civaux e due a Chooz, vicino al Belgio. Il costo dell'elettricità tedesca per il 2022 è cresciuta di oltre il 10% dopo l'annuncio

Un difetto nel sistema di sicurezza è stato scoperto dai tecnici di Edf nella centrale nucleare di Civaux, nella Francia occidentale, costringendoli al fermo immediato per manutenzione straordinaria. La stessa tipologia di guasto è stata poi notata nel reattore numero 2 della stessa centrale e in altri due reattori gemelli dello stabilimento di Chooz, al confine con il Belgio. D’accordo con l’Autorità per la sicurezza nazionale (ASN), Edf ha così deciso di fermare i quattro reattori da circa 1,5 GW. Per il loro riavvio bisognerà aspettare qualche mese. Il parco elettronucleare francese, costruito a partire dagli anni ’70 e interamente gestito da EdF, è costituito da 56 reattori.



Impennata dei prezzi in Europa dopo il guasto a un reattore di Edf

L'annuncio della chiusura di quattro reattori nucleari da parte di Edf ha portato a un aumento record dei prezzi benchmark europei dell'energia elettrica. I reattori costituiscono quasi il 10% della capacità nucleare francese e, con il calo previsto delle temperature nelle prossime settimane, l'annuncio ha fatto immediatamente salire il costo energetico in Europa. La Francia è infatti un importante esportatore di elettricità nei Paesi vicini, il che significa - secondo gli analisti - che gli effetti delle chiusure, che dureranno diversi mesi, si ripercuoteranno in Germania, Spagna, Italia e Gran Bretagna.



I prezzi in Germania

Il costo dell'elettricità tedesca per il 2022 è cresciuta di oltre il 10% dopo l'annuncio, salendo fino a 227 euro per megawattora sull'European Energy Exchange AG. Per la Francia, invece, il prezzo medio dell'elettricità sul mercato Week-ahead ha avuto un aumento del 20% a 485 euro per MWh, mentre il contratto di gennaio è aumentato del 36%.



Spagna, terzo giorno con prezzo dell'elettricità record

La scorsa settimana si è registrato un prezzo medio dell'elettricità record sul mercato spagnolo: lo mostrano i dati pubblicati dall'Operatore del Mercato Iberico dell'Energia. Il costo medio dell'energia elettrica ha toccato 309,2 euro al megawattora, ovvero quasi 7 euro in più rispetto a quello fissato per oggi e oltre 17 euro in più di due giorni fa. Lo stesso prezzo è valido anche per il Portogallo.