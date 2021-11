Al posto del taglio della corrente elettrica, il gruppo francese chiederà invece, a partire dal primo aprile 2022, di limitare la potenza elettrica

Il colosso francese dell'energia EDF ha annunciato che smetterà di chiedere il taglio della corrente elettrica per quei clienti che non hanno pagato la bolletta: una disposizione che resterà valida per tutto l'anno, non solo per i mesi invernali.



Limitare, non tagliare

Al posto del taglio della corrente elettrica, il gruppo chiederà invece, a partire dal primo aprile 2022, di limitare la potenza elettrica, permettendo così a chi non è in regola con le fatture di avere un accesso limitato agli usi elettrici essenziali, come il funzionamento del frigorifero o la ricarica delle apparecchiature elettriche, tipo il telefonino. "Questa misura - precisa in una nota il colosso energetico francese - verrà applicata in ogni caso, fatta eccezione per i casi in cui esiste un’impossibilità fisica o tecnica di limitare la potenza di alimentazione elettrica dell'abitazione".