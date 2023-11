Avrà un importante ruolo nella definizione dell’assetto delle concessioni idroelettriche e del perimetro normativo di sviluppo di nuova capacità rinnovabile

Giuseppe Argirò è il nuovo vicepresidente Elettricità Futura con delega all’Idroelettrico, un importante ruolo ricoperto in precedenza da Gianni Vittorio Armani, a cui rivolgiamo un ringraziamento speciale per l’energia investita nella promozione delle istanze di un settore strategico per la sicurezza, l’indipendenza e la sostenibilità dell’Italia.

Le parole

“Sono onorato della stima e della fiducia che il Presidente Re Rebaudengo e i Consigli Direttivo e Generale mi hanno dimostrato scegliendomi come Vice Presidente con la delega al sistema Idroelettrico”, dichiara Giuseppe Argirò. “In una fase così importante e delicata per la transizione energetica del Paese, che vede gli operatori in prima linea su questioni strategiche come la definizione dell’assetto delle concessioni idroelettriche e la definizione del perimetro normativo di sviluppo di nuova capacità rinnovabile, il ruolo della nostra Associazione è fondamentale. Il mio impegno a sostegno delle istanze del mondo dell’energia sarà assoluto poiché sono convinto che solo attraverso un grande sforzo corale potremo vincere le sfide del cambiamento climatico, della sicurezza energetica nazionale -nel sempre più complesso contesto geopolitico mondiale- e della competitività dell’approvvigionamento energetico a sostegno del sistema produttivo del Paese.”