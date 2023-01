Al massimo se ne potranno realizzare dieci nel Paese e dovranno sorgere solo in luoghi in cui sono già presenti altri reattori

In Svezia il governo di coalizione di centro-destra ha annunciato che presenterà una proposta di legge per consentire la costruzione di nuove centrali nucleari.



Le parole del premier

"Stiamo cambiando la legislazione, rendendo possibile la costruzione di un maggior numero di reattori in un maggior numero di luoghi rispetto a quelli attuali", ha dichiarato il primo Ministro svedese Ulf Kristersson nel corso di una conferenza stampa. Non è chiaro quando il governo presenterà la proposta di legge. La legge svedese sull'ambiente fissa un tetto massimo di 10 reattori e le nuove centrali nucleari possono essere costruite solo in luoghi in cui sono già presenti reattori. Il governo vuole eliminare queste disposizioni. Il piano prevede che l'emendamento entri in vigore a marzo del 2024.



Sei reattori nucleari

Attualmente in Svezia ci sono sei reattori nucleari in tre località: Forsmark, Oskarshamn e Ringhals. La ministra del Clima e dell'Ambiente, Romina Pourmokhtari, ha dichiarato che i nuovi reattori possono essere più piccoli e devono essere costruiti dove fanno più bene: "Vediamo anche che altri Paesi stanno costruendo piccoli reattori, invece di alcuni grandi", ha detto Pourmokhtari ai giornalisti. "La legislazione - ha aggiunto - deve essere adattata alle nuove tecnologie". Quando ha formato la sua coalizione di tre partiti l'anno scorso, Kristersson ha dichiarato un'espansione dell'energia nucleare, che i precedenti governi svedesi avevano iniziato a smantellare. A ottobre ha anche detto che l'obiettivo della Svezia per la produzione di energia elettrica passerà dal "100% di fonti rinnovabili" al "100% di fonti fossil-free", lasciando così spazio all'energia nucleare. I tre partiti di centro-destra si sono assicurati la maggioranza in Parlamento dopo le elezioni dell'11 settembre con l'aiuto dei Democratici di Svezia, partito di estrema destra che è entrato nella politica mainstream dopo essere stato per anni isolato.