In un question time il ministro ha annunciato tra l’altro che entro l’anno adottato un decreto incentivi per piccole derivazioni acqua

"L'annuncio della Francia di fare il prolungamento automatico al 2041 non dà molto aiuto nella identificazione di una strategia europea". Così il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, rispondendo in Aula alla Camera per il question time a un'interrogazione Fdi.

sul rinnovo delle concessioni delle centrali idroelettriche.



Disciplina unica in Europa

"Appare fondamentale - ha affermato - definire in sede europea una disciplina uniforme per tutti gli Stati membri che, nel rispetto delle normativa europea, tuteli lo sviluppo di un asset strategico per il settore energetico italiano. Esperienze in passato hanno visto intervenire Paesi stranieri con il 'Golden power' quando si andava a fare shopping a casa loro, per reciprocità gli Stati possono mettere il 'golden power', è ovvio che questa è una risposta bilaterale, ma una risposta europea una normativa chiara, aiuterebbe moltissimo".



Entro l’anno nuovi incentivi

Riferendosi, infine, alle piccole e medie derivazioni d’acqua, Cingolani ha annunciato: "Si darà continuità alla politica incentivante sin qui intrapresa, da ultimo con l’adozione del decreto ministeriale del 4 luglio 2019, il cosiddetto 'Fer 1'. Entro l’anno si prevede di adottare un nuovo decreto incentivi che terrà in particolare considerazione questa importante fonte di produzione di energia elettrica rinnovabile".