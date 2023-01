I prezzi medi mensili dell'energia elettrica in Italia hanno registrato un nuovo massimo storico nel mese di agosto (540 euro/MWh)

Sono stati registrati in Italia quest’estate i prezzi più alti dell'elettricità nell'Ue. Durante il terzo trimestre del 2022 (luglio, agosto, settembre) si è toccata in media quota 472 euro/MWh, con prezzi superiori del 279% rispetto al terzo trimestre del 2021. È quanto emerge dal rapporto trimestrale sui mercati elettrici relativo al 3° trimestre 2022 (luglio, agosto, settembre), pubblicato dalla Direzione generale Energia della Commissione europea.



Il massimo storico

Dopo il calo del trimestre precedente, i prezzi medi mensili dell'energia elettrica in Italia hanno registrato un nuovo massimo storico nel mese di agosto (540 euro/MWh) sostenuti dall'andamento del mercato del gas. Con 472 euro/MWh, il mercato italiano ha registrato il prezzo medio di base più alto in Europa nel terzo trimestre 2022 (seguito da Malta). L'Italia - spiega la DG Energia - è uno dei maggiori produttori di elettricità da gas nell'Ue (la generazione a gas rappresenta il 54% della produzione totale in Italia nel terzo trimestre 2022). L'aumento dei prezzi delle materie prime, in particolare il gas, ha svolto un ruolo importante nell'impennata dei prezzi.



Il dettaglio nei Paesi

I prezzi al dettaglio dell'elettricità per i consumatori domestici nelle capitali dell'Ue sono aumentati del 49% a novembre 2022, rispetto allo stesso mese del 2021 - rivela il rapporto -. Gli aumenti più elevati dei prezzi degli Stati membri dell'Ue sono stati registrati in Italia (+64%), Belgio (+59%) e Germania (+58%). Gli elevati prezzi delle materie prime energetiche, in particolare il gas (combustibile marginale che determina i prezzi all'ingrosso dell'elettricità nella maggior parte delle regioni) - si legge nel rapporto - hanno sostenuto i prezzi elevati e una volatilità senza precedenti nel terzo trimestre del 2022. I maggiori aumenti di prezzo su base annua negli Stati membri sono stati registrati in Francia (+342%), Austria (312%) e Slovacchia (+310%). In Francia, i prezzi sono stati influenzati dalla bassa produzione nucleare, che ha portato a importazioni nette da altri mercati europei. L'European Power Benchmark è stato di 339 euro/MWh in media nel terzo trimestre del 2022, il 222% in più su base annua.