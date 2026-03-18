Una coppia di influencer di Palermo famosi in rete avevano avviato lavori abusivi di ristrutturazione dell’appartamento: ma era abusiva anche l’occupazione della casa, e perfino l’allacciamento della luce. Il caso dei furti di corrente a Trieste.

Denunciati per furto di energia elettrica. Non finiscono i guai per due tiktoker palermitani originari dello Zen 2. Alla coppia, tra le più famose in città grazie alla loro attività sui social, le forze dell’ordine hanno contestato anche il furto di energia elettrica. I due, con i loro quattro figli, abitavano in una casa in via Rocky Marciano: a metà febbraio la polizia municipale aveva scoperto che la coppia stava facendo lavori di ristrutturazione dell’alloggio popolare (senza alcun tipo di permesso) nel quale, è poi risultato dai controlli, vivevano illegalmente. Sui canali social si è scatenata la bufera.



18 denunciati

Segnalazioni sull'uso illecito di energia elettrica hanno riguardato anche il triestino dove sono stati oggetto di indagini alloggi Acer, un esercizio pubblico del Borgo Teresiano e la sede di un'impresa edile a Servola. In tutto 19 le unità immobiliari controllate: il bilancio definitivo dell’attività dell’ultimo quadrimestre parla del deferimento all'autorità giudiziaria di 8 persone per occupazione abusiva e danneggiamento aggravato e di 11 persone per furto e danneggiamento aggravati.

Nella totalità dei casi gli immobili sono stati sgomberati e restituiti ai legittimi aventi diritto mentre gli allacci illeciti realizzati in autonomia sono stati eliminati dal personale di Acegas-Aps-Amga.