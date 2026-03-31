Ignoti hanno tentato di smontare una linea elettrica in campagna per rubare il rame tra Valle e Candia. Hanno solo provocato un blackout e lasciato a terra 100 chili di rame. Arrestato a Verona un 25enne che si era allacciato con un cavo lungo circa 30 metri alla linea elettrica pubblica.

I predoni del rame questa volta hanno fatto un salto di qualità: hanno tentato di smontare e rubare il materiale prezioso – leggiamo sull’Informatore Vigevanese - direttamente da una linea elettrica presente nelle campagne tra Valle Lomellina e Candia, nel pavese, ma è andata male. Sono riusciti a togliere dai tralicci di media tensione circa cento chili di filo elettrico una notte della scorsa settimana. L'operazione richiede persone esperte, visto che ha una certa pericolosità. L'interruzione di energia elettrica ha attivato l'allarme degli operatori Enel e sono giunti sul posto anche i carabinieri. A terra sono stati trovati circa cento chili di filo di rame. I ladri non hanno portato a termine la loro incursione. Il tentato furto ha provocato un blackout per alcune ore nella zona. Poi l'energia è stata ripristinata.



Il cavo da 30 metri

Intanto i carabinieri di Legnago, nel veronese, la mattina del 24 marzo hanno arrestato un giovane cittadino straniero, dopo aver visto un cavo lungo circa 30 metri allacciato fraudolentemente alla linea elettrica diretto verso un piccolo giaciglio di fortuna, in un campo. I militari sono giunti sul posto dopo essere stati informati del danneggiamento di un contatore elettrico di un ente pubblico.