Il ministro per l'innovazione e lo sviluppo tecnologico Nenad Popovic ha incontrato la dirigenza di Rosatom, la compagnia statale russa per l'energia nucleare

La Serbia dovrebbe costruire una centrale nucleare per garantirsi un approvvigionamento stabile di energia elettrica in futuro. Ad affermarlo è il ministro per l'innovazione e lo sviluppo tecnologico Nenad Popovic, secondo il quale l'energia nucleare è la fonte energetica più affidabile, più economica e più pulita. Intervenendo a una conferenza internazionale sulle tecnologie nucleari a Dubai, Popovic ha detto che il fabbisogno di elettricità aumenterà del 50% nei prossimi 15 anni.



Col nucleare Serbia indipenendente

"L'approvvigionamento stabile di energia elettrica è la condizione per ogni Paese di svilupparsi economicamente, di essere libero e indipendente. E il modo più efficace per garantire un approvvigionamento stabile è la costruzione di una centrale nucleare", ha affermato il ministro serbo. A suo avviso, il vento e il sole non possono sostituire l'energia nucleare, dal momento che gli impianti nucleari sono in attività 365 giorni all'anno, garantendo la fornitura stabile e a basso prezzo di elettricità per l'economia e i cittadini. Popovic, riferiscono i media, a margine della conferenza ha incontrato la dirigenza di Rosatom, la compagnia statale russa per l'energia nucleare, con la quale ha parlato della realizzazione in Serbia di un Centro per la tecnologia nucleare. Secondo Popovic, la costruzione di tale Centro prenderà il via entro la fine di quest'anno.