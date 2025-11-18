Il fondatore Stefano Buono e i soci stanno valutando di spostare il programma di installazione di 20 reattori dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti. Ogni reattore nucleare avrà un costo di investimento di circa 800 milioni di euro.

La startup italiana Newcleo , specializzata in piccoli reattori modulari, sta valutando la possibilità di sviluppare 20 reattori per un valore stimato di 16 miliardi di euro negli Stati Uniti, anziché in Gran Bretagna come precedentemente pianificato, poiché i recenti cambiamenti politici hanno aperto delle opportunità di investimento. È quanto ha dichiarato all’agenzia Reuters il ceo di Newcleo, Stefano Buono (nella foto). Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel maggio scorso ha firmato un ordine esecutivo per incrementare la produzione nucleare nazionale, riducendo le normative e accelerando il rilascio di nuove licenze.

“In questo momento ci sono molti strumenti che incoraggiano gli investimenti negli Stati Uniti”, ha affermato Buono. Newcleo sta partecipando anche ad una gara d’appalto per sviluppare la produzione di combustibile negli Stati Uniti. L’azienda sta valutando di spostare il suo programma di installazione di 20 reattori dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti e – ha spiegato Buono – stima che ogni reattore avrà un costo di investimento di circa 800 milioni di euro. Tuttavia, ha affermato un portavoce di Newcleo, “non è stata presa alcuna decisione definitiva sugli investimenti e ci sono ancora molti passaggi da compiere, prima che ciò avvenga”.