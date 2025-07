Oltre ai reattori tradizionali Seul prevede anche un reattore modulare, mentre per la centrale nucleare di Jaslovské Bohunice è stata completata la rimozione e la frammentazione dei grandi componenti.

Il governo della Corea del Sud ha annunciato, nel breve termine, la costruzione di due nuovi impianti nucleari e un reattore modulare (SMR). Lo ha fatto annunciando il nuovo piano energetico al 2038.

Tuttavia, il recente cambio di amministrazione potrebbe comportare dei cambiamenti dal momento che i democratici sudcoreani sono tradizionalmente a favore di un graduale phasing out del nucleare.

Il piano energetico ha finora ricevuto accoglienza favorevole da parte dei rappresentanti dell’industria energetica, sebbene permangano alcune incertezze, prima delle quali è il costo dell’energia. Inoltre, dovrà gestire l’aumento della domanda nazionale di energia elettrica, che sarà con tutta probabilità trainata dallo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale e del settore dei semiconduttori.

Nonostante i proclami ambiziosi, diverse sono ancora le debolezze strutturali del sistema coreano. Tra tutte, il mercato dell’energia elettrica è tuttora monopolio dell’azienda pubblica “Korean Electric Power Corporation” (KEPCO), che detiene la proprietà delle reti elettriche, il quasi-monopolio della produzione di energia elettrica nazionale e il monopolio totale della vendita ai consumatori finali. La stessa KEPCO si trova attualmente in una situazione finanziaria di forte indebitamento e non sarebbe pertanto in grado di affrontare da sola gli ingenti investimenti per ammodernare e sviluppare la rete nazionale.



Lo smantellamento in Slovacchia

Tornando in Europa, la Slovacchia ha invece raggiunto un traguardo storico nello smantellamento della centrale nucleare V1 di Jaslovské Bohunice, con il completamento del progetto per la rimozione e la frammentazione dei grandi componenti. Secondo il segretario di Stato Szabolcs Hodosy, il successo del progetto dimostra l’elevato livello tecnologico del Paese e la capacità di condurre operazioni di decommissioning estremamente complesse nel rispetto dei più alti standard internazionali. Uno degli esiti più significativi riguarda l’elevata percentuale di decontaminazione: quasi il 98% delle 4.353 tonnellate di materiali metallici contaminati è stato trattato e liberato dalla classificazione di rifiuto radioattivo. Solo 87 tonnellate, pari a circa il 2%, sono state classificate come rifiuti radioattivi. Il progetto, denominato D4.2, è stato realizzato tra ottobre 2017 e luglio 2025 dal consorzio Westinghouse Electric Spain & Sweden e dalla società slovacca VUJE. Ha avuto un valore superiore a 150 milioni di euro. I lavori hanno riguardato lo smantellamento e la frammentazione di oltre 15mila tonnellate di apparecchiature tecnologiche, tra cui i recipienti a pressione dei reattori, le parti interne dei reattori, i generatori di vapore, le pompe di circolazione principale, i compensatori di volume, le tubazioni contaminate e altri componenti del circuito primario.