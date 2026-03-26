Riduzione dei consumi per circa 302 milioni di kWh. L’ora legale entrerà in vigore nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo. Tenere sempre l’ora legale non fa risparmiare: è il cambiamento in primavera e autunno a produrre il risparmio.

Il ritorno all’ora legale porterà a un risparmio di circa 80 milioni di euro, grazie a un minor consumo di energia elettrica di circa 302 milioni di kWh, che equivalgono al fabbisogno medio annuo di 115 mila famiglie. Lo rivelano le analisi di Terna, la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale.



Il meridiano di Atene

Va ricordato che l’adozione di un’ora legale stabile non fa risparmiare energia: se permanente, significa semplicemente adottare l’ora del meridiano di Atene, oppure cambiare il nome alle stesse ore di prima. Ciò che fa risparmiare energia è il cambiamento d’orario in autunno e in primavera, proprio per il fatto di cambiare l’ora. Il risparmio nei decenni si è ridotto perché il ruolo dell’illuminazione dei consumi di elettricità è diventato sempre meno rilevante. In generale, per via delle inerzie termiche degli impianti di riscaldamento alla mattina il risparmio dell’ora solare durante l’inverno, con un’ora di luce in più al mattino, è leggermente maggiore rispetto all’ora legale estiva, con l’ora aggiuntiva di luce la sera. Di conseguenza, chi propone di tenere l’ora legale chiede una sciocchezza.



Il beneficio

Il beneficio economico stimato per il periodo di ora legale nel 2026 è calcolato considerando un costo medio del kilowattora pari a 26,63 centesimi di euro (al lordo delle imposte) per il “cliente domestico tipo in tutela”, secondo i dati ARERA relativi al primo trimestre dell’anno. In questi anni, l’effetto dell’ora legale è stato significativo: dal 2004 al 2025, secondo l’analisi della società guidata da Giuseppina Di Foggia, il minor consumo complessivo di energia elettrica è stato superiore a 12 miliardi di kWh, con un risparmio economico per i cittadini pari a circa 2,3 miliardi di euro.



Da marzo a ottobre

L’ora legale entrerà in vigore nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, quando alle ore 2 le lancette saranno spostate in avanti di un’ora, e terminerà domenica 25 ottobre, con il ritorno all’ora solare.



I dati in tempo reale sull’esercizio del sistema elettrico nazionale sono consultabili sull’app di Terna disponibile sui principali store: https://play.google.com/store/apps/d... e https://apps.apple.com/it/app/terna/...