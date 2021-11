L’allarme è partito dall’Austria; tuttavia, è altamente improbabile che possa avvenire un black-out di grandi proporzioni

Bombole di gas, torce da campeggio , pile e fornelli portatili: è boom di richieste nelle ferramenta in varie zone della Spagna, dove - nonostante le rassicurazioni delle autorità - da giorni si sta diffondendo il timore che possa verificarsi un grande black-out. Lo riportano diversi media iberici.



La corsa irrazionale all’acquisto

Alla base di questi timori, che secondo i responsabili della gestione delle reti elettriche sono infondati, è stato un allarme che ha iniziato a diffondersi in Austria, dopo l’accenno della ministra della Difesa Klaudia Tanner a un possibile “grande blackout” e il conseguente invito alla popolazione a prepararsi per l’eventualità. Così è scattata la corsa per acquistare prodotti che permettano di sopperire alla mancanza di elettricità. Situazione che ricorda l'inizio della pandemia, quando si diffuse la falsa voce che sarebbero potuti venire a mancare prodotti di prima necessità. Secondo autorità ed esperti spagnoli, è però altamente improbabile che nel Paese si possa verificare un black-out di grandi proporzioni, poiché rispetto ad altri Stati la Spagna ha una minore dipendenza energetica e una maggiore diversificazione delle fonti d'energia. "Non c'è nessun indizio oggettivo che faccia pensare che possa aver luogo un evento con queste caratteristiche nel nostro Paese", afferma un comunicato della Rete Elettrica Spagnola, il gruppo che gestisce il sistema elettrico nazionale.



Il prezzo continua a correre

Intanto il prezzo dell'elettricità in Spagna è aumentato dell'11,6% a 199,28 euro per megawattora (MWh). L'importo è del 29% superiore al prezzo di mercoledì della scorsa settimana, quando era di 154,29 megawattora in media. In termini annuali, l'elettricità è aumentata del 336,82%, poiché il 10 novembre 2020 il prezzo medio era di 45,62 euro per megawattora. Il prezzo massimo dell'elettricità sarà tra 21.00 ore e 22.000 ore a 230,01 euro MWh, mentre il prezzo minimo sarà tra 04.00 ore e 05.00 ore quando costerà 171,81 euro.