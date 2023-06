Napoletano di 69 anni è stato è stato Direttore Generale dell’Unione Industriali di Napoli e di Confindustria Campania

Michele Lignola è il nuovo Direttore Generale di ANIE, la Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche aderente a Confindustria. In precedenza, è stato Direttore Generale dell’Unione Industriali di Napoli, di Confindustria Campania e di Fondimpresa.



Il curriculum

Avvocato napoletano, 69 anni, inizia la sua carriera in Intersind. Assume in seguito il ruolo di Responsabile Relazioni Industriali in Cirio Bertolli De Rica SpA (gruppo SME-IRI), a cui segue l’incarico di Direttore del Personale e Organizzazione della società Edi.Me – Il Mattino. Grazie all’esperienza maturata nel campo della contrattazione collettiva, è nominato esperto di Diritto del Lavoro in numerosi Comitati di Valutazione del Ministero del Lavoro, e componente effettivo del Comitato Tecnico competente per l’istruttoria dei provvedimenti adottati dal CIPI - Comitato per la programmazione industriale. Dal maggio 1995 assume l’incarico di Direttore del Personale e Organizzazione dell’Editoriale La Repubblica, nell’ambito della Direzione Centrale del gruppo Espresso. Dal 1991 al gennaio 1997 è docente di “Relazioni Industriali” presso la Scuola di Giornalismo e Comunicazione di Massa della LUISS. Dal febbraio 1997 al novembre 2004, e dal 2012 al 2020, ricopre l’incarico di Direttore Generale dell’Unione degli Industriali di Napoli. Nel 2004 è chiamato a dare vita a Fondimpresa, Fondo interprofessionale per la formazione continua, costituito da Confindustria Cgil Cisl e Uil. Con Decreto Ministeriale del 23.1.2014, il Ministro dei Beni Culturali lo nomina Commissario Straordinario della Fondazione del Teatro di San Carlo con i poteri del disciolto CdA.

Cos’è ANIE

Federazione ANIE, con oltre 1.400 aziende associate e circa 500.000 occupati, rappresenta il settore più strategico e avanzato tra i comparti industriali italiani, con un fatturato aggregato di 76 miliardi di euro (di cui 22 miliardi di esportazioni) nel 2021. Le aziende aderenti ad ANIE Federazione investono in Ricerca e Sviluppo il 5% del fatturato, rappresentando oltre il 30% dell’intero investimento in R&S effettuato dal settore privato in Italia.