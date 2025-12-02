L'Europa è ben preparata per il prossimo inverno, con rischi regionali limitati, dice l’associazione dei tso europeo nel suo Winter Outlook 2025-2026. Qualche rischio di criticità per i sistemi in isola a Cipro, Irlanda e Malta. Gli impianti termoelettrici salva-inverno e il dramma dell’Ucraina. Il documento integrale.

L’arrivo dell’inverno non dovrebbe creare problemi alle reti elettriche europee. Le uniche criticità sono previste per Cipro, Irlanda e Malta, in questi ultimi due Paesi è previsto l’impiego di risorse mirate per mitigare i rischi. In Finlandia, Estonia e Lituania, invece, si prevedono rischi minori in caso di condizioni operative eccezionalmente avverse, combinate con temperature rigide e un elevato numero di interruzioni non pianificate. Ha fatto il punto della situazione Entso-e, l’associazione che riunisce 40 gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica (tso) di 36 paesi in tutta Europa, nel suo Winter Outlook 2025-2026 che parla di “una situazione di adeguatezza complessivamente favorevole in tutto il continente”.



Aumentano le rinnovabili

Le tendenze del sistema elettrico europeo dall'inverno 2024-2025 mostrano una diminuzione dell'energia convenzionale e un aumento di quella da fonti rinnovabili. Le interruzioni programmate e gli andamenti della domanda sono paragonabili a quelli dello scorso inverno, mentre i livelli dei bacini idroelettrici sono più alti rispetto agli anni precedenti. Questi fattori combinati anticipano condizioni di adeguatezza favorevoli. Oggi l’Italia ha aggiunto quasi 5 GW di rinnovabili, portando eolico, fotovoltaico e idroelettrico intorno a quota 77 GW, ben oltre i 62 GW del parco termoelettrico ma con una minore produzione durante la stagione meno soleggiata.

Inoltre, dallo scorso anno, sono stati installati nuovi sistemi di accumulo di potenza per quasi 1 GW, che hanno portato la capacità totale a circa 1,8 GW.



Gli impianti termoelettrici salva-inverno

Grazie alla piena disponibilità dei nuovi impianti termoelettrici, entrati in esercizio dopo le aste del capacity market, il cosiddetto indice di adeguatezza risulta migliorato rispetto al 2024. Il ricorso alle importazioni per coprire i consumi nelle ore critiche – leggiamo su Milano Finanza - si riduce nettamente e tende “a livelli prossimi allo zero” nello scenario di riferimento. “Tuttavia, se questo meccanismo non dovesse continuare in futuro”, avverte Entso-E, “si potrebbe prevedere un calo della capacità termica, con potenziali conseguenze sull'adeguatezza”.



La questione ucraina

Più delicata la situazione in Ucraina. Da marzo 2022, l’Ucraina e la Moldavia sono sincronizzate con il sistema elettrico dell'Europa continentale. La situazione nell’area di guerra rimane incerta a causa degli attacchi alle infrastrutture energetiche. I gestori dei sistemi di trasmissione europei continuano a sostenere lo sforzo coordinato per mantenere la stabilità della rete in Ucraina.



Leggi il rapporto https://www.entsoe.eu/news/2025/11/2...