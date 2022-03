L’Italia in prima linea per lo sviluppo di un sistema integrato ricerca-industria in grado di accelerare l’introduzione sul mercato di nuove tecnologie, prodotti e servizi nella prospettiva della decarbonizzazione

È disponibile in consultazione , sul sito del Ministero della Transizione Ecologica, la proposta del Piano Triennale 2022-2024 della Ricerca di Sistema elettrico, che fissa le priorità, gli obiettivi e le risorse delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale.

Il testo in consultazione è accompagnato da un’indagine conoscitiva, accessibile fino al 31 marzo 2022, che mira a raccogliere l’opinione degli utenti interessati in riferimento ai temi di ricerca proposti per il prossimo triennio, al fine di pervenire alla stesura definitiva del Piano.



Scelte e principi

Le scelte strategiche che sono alla base del Piano Triennale si inseriscono in uno scenario, sia nazionale che globale, che vede l’Italia impegnata, in una prospettiva di decarbonizzazione, a sviluppare un sistema integrato ricerca-industria, in grado di accelerare l’introduzione sul mercato di nuove tecnologie, prodotti e servizi. Tali scelte sono in linea con gli obiettivi generali del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, in particolare con la Dimensione della ricerca, dell’innovazione e della competitività, e si coniugano, in coordinamento con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con le politiche per la transizione energetica, l’ambiente e la digitalizzazione che porteranno alla trasformazione green del sistema Paese.

I principi ispiratori del Piano Triennale si inseriscono nell’ambito della programmazione europea per la ricerca e lo sviluppo tecnologico in campo energetico, in particolare in relazione allo Strategic Energy Technology Plan (SET-Plan) e al Programma Quadro Europeo per la Ricerca e l’Innovazione 2021-2027 Horizon Europe.

Il Piano Triennale rientra nel quadro della strategia integrata sulla ricerca energetica, messa in campo dal MiTE che, a livello internazionale, include anche Mission Innovation, iniziativa multilaterale in cui i Paesi aderenti si impegnano a raddoppiare la quota pubblica degli investimenti dedicati all’attività di ricerca, sviluppo e innovazione sulle clean tech.



LINK

Per consultare la proposta del Piano Triennale e partecipare alla consultazione cliccare sul link: https://www.mite.gov.it/pagina/ricer...