Tokyo Electric Power Company ha fatto sapere di avere una riserva inferiore al 5%. I lavoratori sono invitati a non indossare giacca e cravatta

Il governo giapponese chiede alle famiglie e alle industrie di Tokyo di risparmiare energia elettrica quest’estate per garantire la continuità della fornitura di energia nei mesi più caldi di luglio e agosto. Anche l’anno scorso aveva fatto una richiesta analoga. Normalmente queste raccomandazioni portano alla limitazione dell’uso dell’aria condizionata degli uffici, con l’invito, per i dipendenti pubblici e privati, di indossare abiti più informali, senza giacca e cravatta e con camicia a maniche corte o polo.



Riserva scarsa

Tokyo Electric Power Company ha fatto sapere di avere una riserva inferiore al 5%, vicino all’obiettivo minimo del 3%, per garantire una fornitura stabile di elettricità. Questo spiega la richiesta di risparmio energetico, a fronte di una situazione così tesa. In caso di un’ondata di caldo che si ripete una volta per decennio, l’area di Tokyo potrebbe avere una capacità di riserva di appena il 3,1% a luglio e del 4,8% ad agosto, secondo le stime del ministero dell’Industria giapponese citate da Reuters. Le percentuali di riserva per le altre regioni del Giappone sarebbero superiori al 5% sia a luglio che ad agosto, ha dichiarato il ministero nelle sue previsioni sulla domanda e sulle riserve estive della scorsa settimana.



Risparmio anche in inverno

Il Giappone ha esteso l’invito alla conservazione dell’energia anche all’inverno 2022/2023, dato che la scarsità di energia e l’inflazione dei prezzi del GNL hanno continuato ad avere effetti negativi. Per garantire l’approvvigionamento energetico, a ottobre il governo giapponese ha persino modificato la legge nazionale sui combustibili, in modo che le agenzie statali possano approvvigionarsi di GNL nel caso in cui gli acquirenti privati non siano in grado di garantire volumi sufficienti.