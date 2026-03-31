Ecco i dettagli sull'emendamento di Azione e della Lega d'intesa con Fratelli d'Italia al decreto Bollette. Anche la Germania aveva già deciso di chiudere le sue centrali a carbone nel 2038. Quattro le centrali a carbone ancora attive e tenute in standby, di cui tre di Enel. Nel 2025 hanno prodotto circa 3,2 terawattora. Critiche da opposizione e ambientalisti.

Riserva fredda o calda? Vista l'emergenza energia e gli orrori della guerra nello stretto di Hormuz, l'Italia ha deciso di tenere in riserva calda - cioè pronte a partire se mancassero altre fonti energetiche - le quattro grandi centrali a carbone di Cerano-Brindisi Sud (Enel), Torreveldaliga Civitavecchia (Enel), Portoscuso Sulsic (Enel) e Fiumesanto Porto Torres (Ep). La chiusura completa è avvenuta il 31 dicembre scorso, ma il decreto Bollette ha precisato che in caso di emergenza energia le centrali possono essere riaccese, come ha fatto la Germania senza curarsi dei sovraccosti Ets per le emissioni di anidride carbonica prodotte dalla combustione del carbone. Con un ordine del giorno di qualche mese fa dei calendiani di Azione poi sostenuto anche dalla Lega - come ha scritto e-gazette - un emendamento al decreto energia (o decreto bollette), approvato nel corso dell’esame alla Camera, rimanda dal 2025 al 2038 il phase-out del carbone, ossia la sua eliminazione dal mix energetico nazionale.



Caldo o freddo

La decisione non è una novità assoluta, anzi è stata più volte annunciata, ma è stata assunta come la più soluzione semplice da adottare, anche se la più inquinante. Il ministero dell'Ambiente aveva proposto una fermata delle centrali in riserva fredda, cioè lo spegnimento totale e l'abbandono definitivo. Stop alla manutenzione, stop a ogni spesa. Invece nell'emendamento di Azione sostenuto dalla Lega è stata imposta la riserva calda, cioè le centrali vengono spente ma, con un congruo pagamento per il servizio, i gestori delle quattro centrali fino al 2038 dovranno continuare a svolgere la manutenzione e a tenere il combustibile pronto per il riavvio degli impianti. La differenza è fondamentale.



Batterie

Non è un caso se l'Enel, di fronte alla prospettiva di una fermata definitiva delineata dalla bozza del ministero dell'Ambiente, aveva progettato un investimento importante in batterie e aveva gareggiato in modo attivo alle aste sugli accumuli per trasformare le centrali, ormai spente in via tombale, in poli energetici in cui accumulare l'energia elettrica rinnovabile prodotta nei momenti frequenti di surplus per darla al sistema elettrico nei momenti frequenti di insufficienza produttiva.



La Germania

Come ora l'Italia, anche la Germania leader nelle fonti rinnovabili d'energia aveva già deciso di chiudere le sue centrali a carbone nel 2038. Contro i 3,2 miliardi di chilowattora prodotti nel 2025 dalle quattro centrali italiane a carbone, nel 2025 nella rinnovabile Germania le centrali a lignite hanno prodotto 93,5 miliardi di chilowattora.



Anche FdI

"Gli scenari prospettati da Confindustria fanno emergere, tra le altre questioni, la necessità di rafforzare la sicurezza energetica dell'Italia. L'impegno da parte del governo Meloni in queste ore è massimo attraverso una serie di importanti misure; tra queste quella di prevedere il posticipo del phase out dal carbone come risorsa di emergenza. E nel dl Bollette ci sono emendamenti che vanno in questa direzione, frutto anche del lavoro fatto al tavolo tecnico tra il governo e Azione sul tema energetico", ha commentato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami.



Pichetto e Foti

Il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto aveva detto più volte che nel caso di emergenza occorreva “tenere in standby” tutti gli impianti fermi, anziché smantellarli; tuttavia la bozza ministeriale riportava l'ipotesi di riserva fredda, cioè non sarebbe stato possibile riavviare gli impianti in caso di emergenza energetica.

“Dobbiamo avere ben chiaro che tutte le fonti di energia, almeno nell’immediato, debbono essere utilizzate e utilizzate al meglio. Del resto, mi pare che la stessa Germania abbia fatto una scelta in tal senso non molto tempo fa”, ha detto a Cernobbio il ministro degli Affari europei, Tommaso Foti. In merito alla possibilità che lo Stato rilevi dall’Enel le centrali a carbone di Civitavecchia e Brindisi, “non faccio le previsioni a lunga scadenza. Dico soltanto che alcuni interventi dovevano necessariamente essere presi”.



Le centrali in Italia

In Italia sono quattro le centrali ancora attive (Brindisi Sud-Cerano in Puglia, Civitavecchia Torvaldaliga nel Lazio, Fiumesanto e Portovesme in Sardegna), tutte gestite da Enel eccetto Fiumesanto di Ep, le quali coprono meno dell’1% del fabbisogno elettrico nazionale.

Nel 2025 hanno prodotto circa 2 miliardi di chilowattora su un fabbisogno di 311 miliardi, secondo i dati Terna.

La prima decisione di chiudere il carbone entro il 2025 fu presa nel 2017 con la Strategia energetica nazionale del governo Gentiloni, ma il termine è stato rispettato soltanto per le tre centrali di Fusina (Veneto), La Spezia (Liguria) e Monfalcone (Friuli-Venezia Giulia). In gennaio il ministro dell’Ambiente Pichetto lo ha ufficializzato: alle quattro centrali superstiti è stato imposto lo stop alla produzione commerciale, ma anziché chiuderle si è deciso di mantenerle in standby. Così non soltanto Enel risparmierà i costi dello smantellamento, leggiamo dal Manifesto, ma anzi godrà di un’iniezione di 100 milioni annui messi dallo Stato affinché le centrali restino disponibili come “riserva strategica” in caso di bisogno.



Ambientalisti all’attacco

La possibile riapertura delle centrali a carbone è stata fortemente criticata dalle opposizioni, anche se con sfumature diverse. “Si fa un po’ di propaganda perché si dice che torniamo alle centrali a carbone, che peraltro sono ferme da anni e che se dovessero ripartire, lo farebbero tra molto tempo, facendo fare un passo indietro dal punto di vista ambientale. Quindi siamo veramente alle chiacchiere e peraltro, in questo caso, anche alle chiacchiere pericolose”, attacca Andrea Orlando, responsabile politiche industriali del Pd. Per Marco Simiani, sempre del Pd “la proroga dell’uscita dal carbone va nella direzione opposta rispetto a quanto serve oggi: ridurre i costi dell’energia, rafforzare l’indipendenza energetica e accelerare sulla transizione ecologica”. Il M5S parla di “atto irresponsabile e miope che ci riporta indietro di decenni”. Critico anche il Wwf, che in una nota punta il dito contro il governo e commenta: “Chi usa l’emergenza dei prezzi energetici per giustificare l’approvazione di un emendamento che tiene aperte le centrali a carbone sino al 2038 sa benissimo che è solo una scusa: per l’altissima quantità di CO2 emessa con la combustione, il carbone pagherebbe molto la tassa sull’inquinamento, annullando ogni eventuale convenienza sul prezzo del gas”.