Il gruppo svizzero Bkw sta valutando di realizzare a Mühleberg un impianto con una capacità di stoccaggio da 800 megawattora sul terreno dove è in dismissione la centrale atomiche spenta dal 2019.

Proprio nel momento in cui il nucleare sembra godere di una nuova rinascita, in Svizzera si segue un percorso differente ma non per questo meno interessante. A Mühleberg, dove sorgeva una storica centrale nucleare, potrebbe nascere in futuro il più grande impianto a batterie della Svizzera. Lo ha reso noto – e noi l’appendiamo da Rsi.ch - il gruppo energetico bernese Bkw sta valutando la realizzazione di impianti in grado di accumulare grandi quantità di energia per breve tempo. Un modo per far fronte alla produzione poco costante delle rinnovabili.

Sono quattro i siti esaminati da Bkw nei cantoni di Berna e Giura nell’ambito della strategia denominata Soluzione 2030” Tra questi, l’impianto più grande sarebbe realizzato sul terreno della centrale nucleare di Mühleberg, spenta dal 2019.

Studi di fattibilità dovranno consentire le scelte entro la primavera. In Svizzera esistono già progetti e impianti simili, ma quello previsto a Mühleberg sarebbe di dimensioni ben maggiori, con una capacità di stoccaggio “pari a 800 megawattora, quanto basta per fornire corrente a circa mezzo milione di famiglie per 2 ore”. Le batterie serviranno in particolare agli sbalzi di breve durata nell’obiettivo di stabilizzare la rete. Per Bkw sarebbe anche un modo per guadagnare vendendo elettricità quando la richiesta e i prezzi salgono.