Le due aziende firmano un Memorandum of Understanding e rafforzano la propria partnership per offrire soluzioni energetiche digitali integrate

Siemens Italia e EGO Energy, operatore nel mercato della generazione diffusa e dei servizi energetici digitali, hanno firmato un Memorandum of Understanding con l’obiettivo di rafforzare la propria collaborazione nell’ambito dell’evoluzione dei mercati elettrici e dei servizi energetici per i prosumer e della mobilità elettrica.

Grazie all’accordo le due società avranno l’opportunità di presentare congiuntamente, pur senza vincoli di reciproca esclusiva, innovative soluzioni tecniche ed economiche consistenti in servizi energetici integrati i quali, oltre a migliorare l’efficienza e la sostenibilità dei business dei clienti, contribuiranno al rinnovamento della gestione e del bilanciamento della rete elettrica verso una transizione energetica del Paese proficua e resiliente. Con il Memorandum of Understanding, Siemens Italia ed EGO consolidano ulteriormente la propria collaborazione, che nasce nel 2017 con la fornitura da parte di Siemens della piattaforma software DEOP per il monitoraggio e l’aggregazione di unità energetiche distribuite.

All’interno dell’offerta integrata per la digitalizzazione dell’energia, oltre alla piattaforma di energy management DEOP, Siemens includerà il sistema di gestione E-Car OC (interamente sviluppato in Italia) e le soluzioni più innovative per la building automation. EGO Energy utilizzerà le funzioni della piattaforma integrandole con tecnologie proprietarie abilitanti la gestione intelligente dell’energia elettrica da/verso unità di produzione e consumo (in associazione al bilanciamento della rete) e servizi di efficientamento energetico attraverso la gestione del monitoraggio locale dell’energia e l’attuazione di regole di ottimizzazione real time.

“Il mercato è sempre più orientato verso la generazione distribuita e verso la domanda attiva: per questo è fondamentale saper gestire pluralità di fonti energetiche attraverso network digitali intelligenti capaci di valorizzare in maniera automatizzata sia la componente tecnica che la componente economica dell’energia. EGO Energy, grazie alla piattaforma Siemens, aggrega oggi sia siti di consumo per il demand-response che impianti di produzione energetica”, afferma Pietro Bosso, manager divisione digital energy di EGO.