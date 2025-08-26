Accumulerà energia elettrica da un impianto da 266 MW già presente nel sito.

Sogin intende realizzare un impianto di batterie di accumulo di energia presso l’ex centrale nucleare di Borgo Sabotino in corso di smaltimento. L’impianto sarà utilizzato per accumulare energia elettrica da fonti rinnovabili pari a 266 megawatt, allacciato con un elettrodotto alla stazione Terna già presente vicino al sito.



Prescrizioni e polemiche

Il progetto ha ricevuto il via libera con prescrizioni dalla conferenza di servizi. Dalla gestione delle acque meteoriche alla tutela delle sughere, dalla bonifica delle terre da scavo al controllo dell’amianto, fino alle opere di mitigazione paesaggistica e forestale. Un iter avviato con la presentazione della Pas (Procedura Abilitativa Semplificata) da parte di Sogin al Sue – Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Latina, afferente all’assessora all’urbanistica, Annalisa Muzio, la quale (secondo le accuse di Maria Grazia Ciolfi, consigliera M5S in consiglio comunale) non avrebbe informato i borghi, di cui pure è delegata. “La politica è rimasta in silenzio su una decisione così strategica: nessuna informazione al Consiglio comunale, nessuna comunicazione alle commissioni, nessun confronto con i cittadini che da decenni convivono con la servitù nucleare”.