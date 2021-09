Toccata quota 122,76 al MWH, 5 euro in più del record precedente. Incidono i costi della CO2 e i prezzi all’ingrosso del gas

Continua la scalata dei prezzi dell'elettricità in Spagna, una tendenza che si registra da diverse settimane e che preoccupa non poco molti consumatori e aziende. Secondo l'Operatore del Mercato iberico dell'Energia, il prezzo medio dell'elettricità ha toccato la scorsa settimana il punto più alto mai registrato: 122,76 euro al MWh, un valore superiore di circa 5 euro rispetto al record precedente.



Le cause della corsa al rialzo

Sulle cause di questi prezzi esorbitanti per molti consumatori e possibili rimedi è in corso da tempo un acceso dibattito pubblico e mediatico. Secondo gli esperti, influiscono gli alti costi dei diritti d'emissione di CO2 e gli elevati prezzi del gas all'ingrosso. Il governo ha applicato alcune misure d'emergenza (come l'abbassamento dell'Iva dal 21% al 10% per le famiglie) e assicura che ne sta studiando altre, ma al tempo stesso dice che si tratta di un problema dipendente da fattori internazionali, per i quali ritiene necessario l'intervento delle autorità europee. Il prezzo medio nel mercato iberico è valido anche per il Portogallo; come riportato da diversi media, costi dell'elettricità in aumento si stanno registrando anche in altri Paesi europei, Italia compresa.