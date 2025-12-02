Attraverso un esperimento sociale condotto nel centro di Ascoli Piceno, la compagnia ha mostrato con un video di sensibilizzazione il meccanismo poco chiaro di molte offerte energetiche.

Octopus Energy, compagnia energetica che ha l’ambizione di rendere l’energia pulita accessibile a tutti, ha denunciato in un modo molto creativo alcune fastidiose dinamiche commerciali che si trovano sul mercato energetico italiano: quelle che attirano il cliente con un prezzo irresistibile il quale però nasconde nel tempo un prezzo reale molto più alto. Lo ha fatto a suo modo con un’attività di marketing inusuale e provocatoria documentata da un video girato in un bar sotto i portici del centro di Ascoli Piceno. La società ha voluto mettere in luce un meccanismo tanto comune quanto poco trasparente: tariffe luce e gas promozionali che, dopo pochi mesi, diventano più care. La promozione del video di sensibilizzazione, che segna un ulteriore passo nella lotta di Octopus Energy contro le pratiche ingannevoli ai danni del consumatore, sarà supportata da una campagna digitale sui canali Meta (Facebook, Instagram) e Youtube.



Lo spriz a 2 euro

Per raccontare questa prassi ormai consolidata, è bastato un bar e un cartello accattivante: “Spritz a 2 euro”. Un’offerta irresistibile, che però nascondeva una sorpresa. Solo il primo drink era scontato, mentre dal secondo in poi il prezzo schizzava a 12 euro. L’informazione? C’era, ma scritta in piccolo, difficile da notare. Un esperimento reale, messo in atto da Octopus Energy, per mostrare con un gesto semplice l’effetto ingannevole di molte offerte energetiche.

Infatti, quanto messo in scena è un parallelo diretto con quanto accade nel mercato dell’energia: il primo prezzo, apparentemente conveniente, conquista il cliente; poi, alla scadenza del contratto promozionale, subentra una tariffa ben più costosa. Il tutto senza che il consumatore compia alcuna azione, e spesso senza una comunicazione chiara o visibile.



Affrontare con urgenza

Queste pratiche penalizzano soprattutto i clienti più fedeli, che restano con lo stesso fornitore anche dopo la scadenza delle promozioni. Un modello di business che Octopus Energy intende combattere. Si tratta infatti di una strategia di vendita che illude e poi delude, che andrebbe regolamentata con più trasparenza e attenzione ai diritti dei consumatori. “Si spendono pagine e pagine di delibere su aspetti spesso lontani dalle reali esigenze dei consumatori, ma non si ha ancora l’audacia di scrivere una norma che vieti pratiche che illudono e poi deludono”, spiega Giorgio Tomassetti, ceo di Octopus Energy Italia. - “Non può essere una responsabilità dell’utente quella di controllare ogni mese che il proprio fornitore non stia facendo il furbo. Queste dinamiche si reggono su tariffe iniziali a bassi margini — insostenibili per operatori storici caratterizzati da elevati costi di gestione — seguite da aumenti successivi per recuperare i margini. Finché il mercato resterà complesso, continuerà a favorire chi vive di confusione e abitudine (gli operatori storici), invece di innovare.”



