Sono i 10 GWh in tutta Italia, l’Arera ha fissato a 37mila euro per megawattanno il premio massimo. Le richieste sono state presentate fino al 26 agosto. Per il Centro Sud si va da 0 a 3 GWh, per Sud e Calabria da 0 a 7 GWh, per la Sicilia da 0,5 a 1,5 GWh, per la Sardegna da 0,5 a 1 GWh.

Terna ha pubblicato i contingenti relativi all’asta per il sistema di approvvigionamento a termine di capacità di stoccaggio elettrico (Macse), con anno di consegna 2028, che si terrà il 30 settembre.

Il contingente nazionale è confermato pari a 10 GWh mentre i contingenti minimo e massimo per area coincidono con i valori di fabbisogno pubblicati da Terna il 7 marzo.

Di conseguenza, per il Centro Sud si va da 0 a 3 GWh, per Sud e Calabria da 0 a 7 GWh, per la Sicilia da 0,5 a 1,5 GWh, per la Sardegna da 0,5 a 1 GWh.

Il termine per le richieste di ammissione scadeva il 3 giugno mentre il 26 agosto era la data ultima per l’inserimento sul portale Macse delle dichiarazioni rese in conformità allo schema di cui all’allegato 2 della disciplina. A fine luglio l’Arera aveva fissato a 37mila euro per megawattanno il premio massimo.