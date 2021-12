Coinvolti gli stati confinanti con la capitale, dopo i tagli operati dalla chiusura di sei impianti a causa dell’enorme smog provocato sulla capitale

Punjab e Haryana, i due stati nel nord dell'India che confinano con la capitale, hanno sofferto di tagli all'elettricità per la chiusura di sei delle undici centrali a carbone nell'area della capitale.



Il problema smog

Il blocco è stato ordinato a metà novembre dal governo federale per far fronte all'emergenza smog di New Delhi, che, come evidenziato dai dati usciti in settimana, è stata la peggiore da sette anni a questa parte. Le difficoltà sono state rese note da una lettera inviata dal POSOCO, l'agenzia federale che gestisce la rete di distribuzione dell'energia, che ha informato di black-out nei due stati nelle ore di punta serali.



Il 70% dal carbone

Sempre secondo Posoco, in ottobre vari altri stati del paese hanno sofferto di tagli all'elettricità per la scarsità di carbone, la fonte energetica più usata in India. Il paese riceve infatti il 70 per cento dell'energia elettrica dal combustibile fossile inquinante. Durante i colloqui sul clima di Glasgow, il mese scorso, l'India si è impegnata a ridurre il consumo di carbone, ma gradualmente, per non dover privare la popolazione dell'energia.