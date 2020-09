China National Nuclear Power ha dato inizio al caricamento del reattore nucleare Hualong One

È cominciato con il caricamento del combustibile l’avvio del primo reattore nucleare della Cina, Hualong One. China National Nuclear Power, leggiamo su Agenzia Nova, ha reso noto che il caricamento è iniziato il 4 settembre scorso dal reattore Fuqing numero 5.

Non è stata fornita, tuttavia, alcuna tempistica per l'avvio vero e proprio del reattore. Lo sviluppo di Hualong One è seguito da vicino nella battaglia per i sistemi nucleari di prossima generazione della nazione. Secondo quanto riferisce il quotidiano "The Straits Times", la Cina aveva quasi 49 gigawatt di energia nucleare installata nel 2019 e dovrebbe arrivare a 50 quest'anno. GlobalData prevede che supererà la Francia come generatore nucleare numero due al mondo nel 2022 e rivendicherà il primo posto negli Stati Uniti quattro anni dopo.

Pechino ha dato il via libera a quattro reattori Hualong One lo scorso anno, ponendo fine al blocco di tre anni sulle nuove approvazioni dovuto alle valutazioni, da parte del governo, delle diverse tecnologie e da una disputa commerciale in corso con gli Stati Uniti. La scorsa settimana sono stati approvati altri due progetti che utilizzeranno i modelli Hualong One, con un costo combinato di 10 miliardi di dollari.