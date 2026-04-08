Il potenziamento di una rete elettrica europea giudicata insufficiente è ormai diventato una questione urgente per la sicurezza energetica del continente, secondo uno studio di Ember. I maggiori rischi in otto Paesi: i vincoli più gravi si registrano in Austria, Bulgaria, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania e Slovacchia.

Un gestore di rete su due non dispone di una capacità sufficiente per collegare alla rete i nuovi progetti di eolico e solare. È questo l’allarme lanciato dal nuovo rapporto del think tank energetico e ambientale Ember, secondo il quale c’è un rischio concreto che molti progetti di energia pulita nella Ue rischiano di rimanere bloccati.

Le strozzature causate da una rete elettrica europea obsoleta mettono a rischio oltre 120 GW di nuova capacità rinnovabile prevista. Il potenziamento di una rete elettrica europea giudicata insufficiente è ormai diventato una questione urgente per la sicurezza energetica del continente.



Strozzati dalla rete

Secondo il rapporto, citato https://it.euronews.com/2026/04/01/l... da Eunews, i vincoli più gravi si registrano in Austria, Bulgaria, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania e Slovacchia. Diversi grandi sistemi elettrici, tra cui Germania e Italia, non pubblicano però dati sulla capacità di rete: e questo fa pensare che il problema possa essere molto più ampio di quanto temano gli analisti. Sei degli otto Paesi che forniscono dati dispongono di sufficiente capacità di rete perché fino a un terzo delle famiglie possa installare una nuova pompa di calore. Polonia e Spagna, invece, si troverebbero ad affrontare gravi limitazioni, perché la capacità della rete di distribuzione per la nuova domanda è scarsa



Progetti a rischio

Gli ostacoli di rete colpiscono sia i grandi progetti rinnovabili sia gli impianti domestici, avverte il rapporto. Nei 17 Paesi che comunicano la loro capacità di rete, oltre i due terzi dei nuovi impianti eolici e solari su larga scala previsti entro il 2030 sono attualmente a rischio. La capacità di rete insufficiente potrebbe inoltre ritardare 16 GW di nuove installazioni fotovoltaiche sui tetti, con conseguenze per oltre 1,5 milioni di famiglie in tutta Europa.



Lo studio Ember: https://ember-energy.org/latest-insi...